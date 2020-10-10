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10 Eki 2020 - 15:31- Gündem G: 10 Eki 2020 - 15:39

Malatya Eğitime Hazır Mı?

Malatya’da önce depremden sonra koronadan dolayı aksayan eğitim süreci, 12 Ekim’den itibaren ülke genelinde olduğu gibi başlıyor.
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 Peki, okullar eğitime hazır mı, bu süreç nasıl işleyecek, kentte depremden dolayı hasar gören okulların öğrencileri için nasıl bir sistem kurulacak? Bu ve benzeri soruları cevaplayan Malatya Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, velilerin gönül rahatlığıyla öğrencilerini okula gönderebileceğini söyledi.

Pandemi sürecinde uzun süredir kapalı olan okullarda, 12 Ekim itibariyle kademeli olarak yüz yüze eğitim başlıyor. Malatya Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, gerekli tüm önlemlerin alındığını belirterek velilerin gönül rahatlığıyla öğrencilerini okula gönderebileceğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs ( Covid-19) salgını nedeniyle uzun süredir kapalı olan okullar geçtiğimiz haftalarda birinci sınıfların yüz yüze eğitimi ile kademeli olarak da olsa eğitime başladı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri sonrası Milli Eğitim Bakanlığı 12 Ekim’den sonra ilk okul ile 8 ve 12’nci sınıfların da seyreltilmiş olarak yüz yüze eğitime başlayacağını açıklamasıyla gözler okullardaki hijyen ve temizliğe çevrildi.

Malatya Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, bu konuda tüm okullarda gerekli tedbirlerin alındığını ifade ederek herkesin gönül rahatlığı ile çocuklarını okullara gönderebileceğini dile getirdi. 3 hafta önce Malatya’da Milli Eğitim Müdürlüğü görevine gelen Kanbay, kentteki tüm okullara müdürlük olarak gerekli malzemeleri temin ettiklerini söyledi.

EĞİTİM KADEMELİ OLARAK BAŞLAYACAK

Okul öncesi ve 1’inci sınıfların hali hazırda 3 haftadır yüz yüze eğitime başladıklarını ve hiçbir sorun ile karşılaşmadıklarını da kaydeden Kanbay, 12 Ekim Pazartesi itibariyle tüm köy okulları ile birlikte 1, 2, 3, 4 ile 8 ve 12’nci sınıfların da kademeli olarak yüz yüze eğitime başlayacaklarını anımsattı.

Malatya’da tüm okulların eğitim ve öğretime hazır olduğunu kaydeden Kanbay,

Malatya profesyonel bir şekilde öğrenci ve öğretmenlerini bekliyor. Velilerimizin bize güvenmesi gerekiyor her konuda. Halen kaygılanan velilerimiz var çünkü. Malatya eğitim ve öğretime tamamen hazır. Bizler hem öğretmenlerimizi özledik hem de öğrencilerimizi özledik. Bu süreç zor geçti onlar için. Pazartesi güzel bir gün bizleri bekliyor.

dedi.

Okullarda hijyen, maske, sosyal mesafe gibi önemli kuralların uygulanacağını ve girişlerde öğrencilerin ateşlerinin mutlaka ölçüleceğini dile getiren Kanbay, kentte öğretmen eksiklerinin de olmadığını ve hali hazırda 600 norm fazlası olduğunu da sözlerine ekledi.

Sağlık İl Müdürlüğü ile de koordineli çalıştıklarını belirten Kanbay,

Ailesinde korona olan kendisi pozitif olan öğrencilerimizin takiplerini yapıyoruz mutlaka. Okulda rastladığımız vakalarda ise hemen izolasyon odamız var burada gerekli önlemleri alacağız.

dedi.

EĞİTİME DEPREM ETKİSİ

Şu ana kadar Malatya’da herhangi bir olumsuzluğa da rastlamadıklarını dile getiren Kanbay, deprem nedeniyle yenilenen bazı okulların ise eğitime açılmasında gecikme yaşanabileceğini söyledi.

Malatya Milli Eğitim Müdürlüğünün hizmet binasının merkezi bir konumda olmasına rağmen yeterli olmadığını belirten Müdür Kanbay, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile görüştüklerini ve bu kapsamda Malatya’ya yeni bir Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nün yapılması adına da girişimlerinin sürdüğünü dile getirdi.

# Battal Kanbay, malatya, korona, deprem, pandemi, covid-19, milli eğitim bakanlığı

10 Eki 2020 - 15:31 Malatya- Gündem

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