Malatya’nın Yüzde 20’sine Test Yapıldı

Malatya’da koronavirüs sürecine ilişkin bilgiler veren Sağlık İl Müdürü Recep Bentli, önemli bilgiler verdi.

“2-3 AY İÇERİSİNDE ÜRETİME GEÇECEKLERDİR”

Tüm dünyanın ve ülkemizin merakla beklediği konulardan biri ise aşının ne zaman bulunacağı ve uygulamaya ne zaman geçeceği konusu. Aşı çalışmaları hakkında bazı açıklamalarda bulunan Bentli,

Aşı çalışmalarına bilindiği gibi ülkemizde de başlatıldı. Daha doğrusu hem yerli aşı çalışmalarımız devam ediyor hem de uluslararası özellikle Çin ve Rusya’dan daha ileride olan aşı çalışmalarının buradaki sağlık gönüllerine uygulama başladı. Bu şehirlerden birisi de bildiğiniz gibi Malatya. Aşı çalışmaları sağlıklı gönüllülerde yapıldıktan sonra Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi 2-3 ay içerisinde etkinliği güvenirliği tam olarak tespit edilirse 2-3 ay içerisinde muhtemelen üretime geçeceklerdir. Kendi yerli aşımız biraz geriden gelse de buna kavuşacak düzeyde hızlı bir şekilde Bakanlığımız tarafından çalışmalar takip ediliyor.

şeklinde konuştu.

DIŞARIDAKİ HASTALARI EMNİYET GÜÇLERİ TAKİP EDİYOR

Salgınla mücadelede emniyet güçlerinin de büyük katkısı olduğunun altını çizen Sağlık İl Müdürü Recep Bentli,

“Biz kendi personel sayımızı saydık ama Sayın Emniyet Müdürümüzden duyduğum sayıyı söylüyorum. Merkezde yaklaşık 3 bin 500 polis tüm asayiş işlerine bakarken aynı zamanda en az bizim kadar yorularak bu pandemi döneminde görev alıyorlar. Dışarıda gezen temaslı veya pozitifin takibini yapamıyoruz, filyasyon ekibi olarak. Bunu emniyet ya da jandarmaysa jandarma ekipleri o pozitif hastaların ailelerini mutlaka ziyaret ediyorlar. Yine aynı şekilde muhtarlar hem telefonda hem de ziyaret ederek izole olması gereken hastaları yakından takip ediyorlar. Evlerinde olmazsa idari para cezası uygulanıyor. Bir de dışarıdaki kontroller de HES kodu ya da TC kimlik numarasıyla araştırılıyor. Evde izole olması gereken bir kişiyse kollu kuvvetleri yakaladığı zaman Gençlik Spor İl Müdürlüğünün Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarında bu hastaları alıkoyup götürüp orda sürelerini doldurmalarını sağlıyoruz. Şu anda üniversite yolundaki KYK yurdunda 30 kişi bulunmakta. Ayrıca vatandaşlarımız yurtta kaldığı müddetçe masrafları kendileri ödüyor. Tabii bunların bir kısmı asker bir kısmı da izole kurallarını ihlal eden vatandaşlarımızdır. Askerlerimizi koğuşlarda hastalığı yaymamak için yurtlara alıyoruz.

sözlerini kaydetti.

“EN FAZLA TEST YAPAN ŞEHİR MALATYA”

Son olarak Malatya’da yapılan test sayısının fazla olmasına dikkat çeken Bentli, “Çevre illere ve Türkiye ortalamasına baktığımızda en fazla test yapan şehirlerden biri de Malatya. Çünkü toplumun yüzde 20’sine test yapmış bulunuyoruz. Malatya’nın test sayısı 170 bini aştı. Türkiye ortalamasına baktığımızda 11 milyon civarı test yapılmış. Bizim de 110 bin tane test yapmamız Türkiye ortalamasıyla uyumlu olacaktı. Ama biz şu anda 60 bin test fazla yapmış bulunmaktayız. Vaka sayılarımız stabil hale gelmesi halinde bile test sayılarımızı düşürmüyoruz. Sık sık test yapmaya çalışıyoruz. Ama vatandaşlarımızın da şu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz. Mesela çok yakın temasta olmadığı biriyle karşılaştıktan sonra gelip bize tanıdığım kişi pozitif çıkmıştı. Çok yakın temaslı değilim bende test yaptırmak istiyorum demesi bizi zor durumda bırakıyor. Çünkü gerçekten biz bunu sisteme giremiyoruz. Yakın temaslı olmadığı müddetçe sisteme giremiyoruz bir de test veren kişiyi temaslı olarak işaretlersek onun 10 gün kesinlikle dışarıya çıkmaması gerekiyor” ifadelerine yer verdi.