Busabah Malatya Busabah Malatya
10 Eki 2020 - 14:53- Siyaset G: 10 Eki 2020 - 14:59

Bakan Koca Malatya’yı Sordu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya İl Sağlık Müdürü Recep Bentli ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

 Bakan Koca, salgına karşı gelinen son noktayı, hastanelerdeki yatak doluluk oranlarını ve filyasyon çalışmalarını ele aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 ilin sağlık müdürleriyle ayrı ayrı video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

Ankara, Denizli, Adıyaman, Bursa, Malatya ve Erzurum il sağlık müdürlerimizle ayrı ayrı video konferans görüşmeleri gerçekleştirdik. Bu 6 kentimizde, salgına karşı gelinen son noktayı, hastanelerimizdeki yatak doluluk oranlarını ve filyasyon çalışmalarını ele aldık.

ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)

# fahrettin koca, recep bentli, malatya, ankara, denizli, adıyaman, bursa, erzurum

10 Eki 2020 - 14:53 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Her Gün 2 Binden Fazla Numune Alınıyor mask
Her Gün 2 Binden Fazla Numune Alınıyor
Fabrika Malatya Pancarıyla Daha Karlı Olacak mask
Fabrika Malatya Pancarıyla Daha Karlı Olacak
Malatya Esnafı Toparlanamadı mask
Malatya Esnafı Toparlanamadı
Doğanyol’da Deprem Etkisi Kaldırılıyor mask
Doğanyol’da Deprem Etkisi Kaldırılıyor
Yeşilyurt’u Baştan Başa Çiçek Bürümüş mask
Yeşilyurt’u Baştan Başa Çiçek Bürümüş
“Çalışanlar Açlığa Mahkûm Edildi” mask
“Çalışanlar Açlığa Mahkûm Edildi”
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Lazio’da İstenmedi Malatya’yı Seçti! mask
Lazio’da İstenmedi Malatya’yı Seçti!
Bir Garip Olay mask
Bir Garip Olay
Hayaldi, Gerçek Oldu mask
Hayaldi, Gerçek Oldu
Kadro Sil Baştan! mask
Kadro Sil Baştan!
Olcay Ve Ertaç’tan Hazırım Mesajı mask
Olcay Ve Ertaç’tan Hazırım Mesajı
Forma Numaraları Açıklandı mask
Forma Numaraları Açıklandı

GALERİ

3.Kattan Düşen Genç mask
3.Kattan Düşen Genç
Malatya'da Trafik Kazası mask
Malatya'da Trafik Kazası
Malatya, Türk Kızılay’ın Üretim Üssü Haline Geliyor mask
Malatya, Türk Kızılay’ın Üretim Üssü Haline Geliyor
Malatya'da Alt Geçitte Kaza: 4 Yaralı mask
Malatya'da Alt Geçitte Kaza: 4 Yaralı
Sadıkoğlu’ndan AK Parti’ye Ziyaret mask
Sadıkoğlu’ndan AK Parti’ye Ziyaret
Alkol Almak İçin Girdi, Hırsızlık Yaptı mask
Alkol Almak İçin Girdi, Hırsızlık Yaptı
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL