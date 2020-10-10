Ertelenen Her Gün Esnafın Aleyhine İşliyor

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Esnafın sorununu, sıkıntılarını dile getirmek ve hazırlanan raporu Hükûmetle esnafa duyurmak amacıyla CHP İl Başkanı Enver Kiraz esnaf odalarına ziyaret gerçekleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun salı günü grup toplantısında dile getirdiği “Esnafımız için 17 Talep” başlıklı maddeleri açıklayan Kiraz, iktidarın bugüne kadar esnafın bir tek derdine çare üretmediğini söyledi.

“SALGIN DÖNEMİNDE 700 BİN ESNAF DÜKKÂNINI KAPATIRKEN…”

Esnafın krediye rahatça ulaşabilmesi için sicil affının çıkarılması kapsamında sunulan önerinin iktidar tarafından gündeme alınmadığını ifade eden Kiraz,

Ülkemiz ağır bir salgın sürecinden geçmektedir. Tüm yurttaşlar bu süreçten olumsuz etkilenirken en ciddi sıkıntıyı yaşayan kesimlerin başında esnaflarımız gelmektedir. Salgın döneminde 700 bin esnaf dükkânını kapatırken iktidar, sosyal devlet olarak esnafa karşılıksız olarak tek kuruş yardımda bulunmamıştır. Bu süreçte dükkânını kapatan esnafın her türlü vergi, stopaj, sigorta, kira ve faturalarının devlet tarafından karşılanması taleplerimiz, borç içinde yüzen esnafın krediye rahat ulaşabilmesi için sicil affı çıkarılması önerimiz iktidar tarafından gündeme alınmamıştır.

dedi.

“ESNAFIN DAYANACAK GÜCÜ KALMAMAMIŞTIR”

Ülkenin her yerinde yaşayan esnafın sıkıntı içinde olduğunu söyleyen Enver Kiraz,

Esnafımız her geçen gün kötüleşen ekonomik koşullar altında ezilirken artık dayanacak gücü kalmamıştır. Ülkenin dört bir yanından her gün yüzlerce esnafın kepenk kapattığı, siftah yapmadan günü bitirdiği haberlerinin yanı sıra bir de borçlarını ödeyemediği, ailesini geçindiremediği için intihar eden esnaflar ya da tezgâhına el konulduğu için kendini yakan güvencesiz seyyar satıcı haberleri gelmektedir.

şeklinde konuştu.

“ESNAFIMIZ KEPENK KAPATMAK ZORUNDA KALMIŞTIR”

Ekonomik zorluklarla baş edemeyen esnafların kepenk kapatmak zorunda kaldığını belirten Kiraz,

TÜİK’in verilerine göre 2 milyon 616 bin esnafımız varken, bu yıl hem pandeminin hem de yaşanan ekonomik krizin etkisi ile 335 bin esnafımız kepenk kapatmak zorunda kalmıştır. Geçtiğimiz haziran ayında 7 bin 222 işyeri kapanırken, bu rakam son 5 yılın bütün haziran aylarındaki en yüksek veri olarak kayıtlara geçmiş durumdadır.

söylemlerine yer verdi.

CHP İl Başkanı Enver Kiraz sözlerine şöyle devam etti:

Esnafla beraber esnaf sayılan ama dükkânı olmayan pazarcılar, 500 bin kâğıt toplayıcısı, 30 bin simitçi,10 bin çiçekçi, sayıları 6 milyonu bulan insan sokaklardan, 1 milyon gündelikçi temizlikten geçimini sağlarken, bu emekçiler de hükümet tarafından hem görmezden gelinmiş hem de hiçbir katkı sunulmamıştır.

ESNAFIN BİR TEK DERDİNE ÇARE ÜRETİLMEDİ

İktidar bugüne kadar esnafın bir tek derdine çare üretmemiştir.

kelimelerini sarf eden İl Başkanı Enver Kiraz,

Esnaf’a sadece faizle kredi verilmiş, verilen kredilerin üzerine faiz eklenerek 3 ay süreyle ertelenmiştir. Tüm bu olumsuz tablo yetmezmiş gibi açlık ve yoksullukla karşı karşıya kalan, gıda paketlerine muhtaç hale gelen esnafa IBAN numarası gönderip para istenmiştir.

ifadelerini kullandı.

“ESNAFA 1 KURUŞ YARDIM YAPILMAMIŞTIR”

Kiraz,

Saray hükümeti 8 ayda 510 milyar 418 milyon vergi toplamıştır. 26 milyar 400 milyon lira yurt dışından borç almış, Merkez Bankası'nın 44 milyar 460 milyon liralık kârını hazineye transfer etmiş, Merkez Bankası’na 66 milyar liralık kâğıt para bastırmıştır. Merkez Bankası'nın kasasındaki 73 milyar 878 milyon dolarlık dövizi de satarak onu da kullanmıştır. Saray Hükümeti’nin, 2020 yılı ilk 8 ayında kullandığı para 1 trilyon 576 milyar 748 milyon liradır. Bu paradan esnafa 1 kuruş yardım yapılmamıştır. İktidar bu 8 aylık süreçte tefecilere 91 milyar 614 milyon lira faiz öderken kendi esnafına karşılıksız yardımda bulunmamış, üstelik esnafın borcuna yeni faizler eklemiştir. Bu kara günde esnafımız çaresiz ve yalnız değildir. Esnafımızın her türlü derdi ve sorunu için Cumhuriyet Halk Partisi vardır.

dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında açıkladığı “Esnafımız için 17 Talep” konulu öneriyi Malatya esnafıyla paylaşan Enver Kiraz şu şekilde açıkladı:

“Genel Başkanımızın salı günü grup toplantısında dile getirdiği “Esnafımız için 17 Talep” başlıklı önerimizi kez daha seslendiriyoruz;

1-Acilen bir Esnaf Bakanlığı kurulmalıdır.

2-Esnafımız için sicil affı çıkarılmalıdır.

3-Esnafımızın kullandığı krediler, faizsiz ve ödeme gücüne göre taksitlendirilmelidir.

4-Kiralarda stopaj kaldırılmalıdır.

5-Zincir mağazalar ve AVM’ler için düzenleme yapılmalıdır. AVM’ler haftanın bir günü kapanmalıdır.

6-Esnafın sosyal güvenlik primleri, işyerlerinin kapalı olduğu dönemde Hazine tarafından karşılanmalıdır.

7-Esnafa salgın sürecinde haksız-insafsız cezalar yazılmamalıdır.

8-Devlet esnafa olan borçlarını ödemelidir.

9-Hijyen koşullarının sağlanması şartıyla kahvehanelerde oyunlara izin verilmelidir.

10-Küçük esnafımızın yanında çalışanların, kısa çalışma ödeneği ile ilgili yaşadığı sorunlar giderilmelidir.

11-Kamu kurumları, işyerleri kapalı olduğu sürece kiracısı olan esnafımızdan kira almamalıdır.

12-Ertelenen vergi ve sigorta primleri için salgın sonrasında yeniden yapılandırma olanağı getirilmelidir.

13-Esnafımıza yönelik icra işlemleri durdurulmalıdır.

14-Okul kantinlerinden bir yıl süreyle kira alınmamalıdır.

15-Servis işletmecilerinden alınan teminat mektupları iptal edilmelidir.

16-Altı milyon sokak esnafımız kayıt içine alınmalı ve güvenceye kavuşturulmalıdır.

17- Pandemi boyunca zarara uğrayan esnafa kira desteği sağlanmalıdır.”

“EN KISA SÜREDE GEREKLİ DESTEK SUNULMALIDIR”

CHP İl Başkanı,

İçinden geçtiğimiz pandemi süreci sosyal devletin ne kadar önemli bir değer olduğunu bir kez daha göstermektedir. Başta esnaflarımız olmak üzere salgının olumsuz etkilediği tüm kesimlere en kısa sürede gerekli destek sunulmalıdır. İktidarın yapması gerekenler çözüm önerilerimizde sıralanmıştır. Bu öneriler dikkate alınarak esnaflarımızın sorunları giderilmelidir. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da ifade ettiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün garibanların, işsizlerin, emekçilerin, esnafın sözcüsü olmaya devam edeceğiz.

kelimelerini kullandı.

“ESNAFIN SORUNU TÜRKİYE’NİN SORUNUDUR”

Başkan Şevket Keskin konuşmalarını şu şekilde sürdürdü:

Esnafın sorunu Türkiye’nin sorunudur. Bir söz vardır; ‘milleti yaşat ki devlet yaşasın’ siz milleti yaşatırsanız, devlet yaşar. Esnaf ve sanatkâr camiası da bunun başında gelir. Şimdi bugün Malatya’ya 10 tane market kurun, sonra bütün esnafı kapatın ama o ili karanlık yaparsınız, yetim yaparsınız. Çünkü esnaf bu memleketin gözüdür, kulağıdır diye söylenir ama aslında bir ışığıdır, lambasıdır. Esnaf karanlığa gömüldüğü zaman ülke karanlığa gömülür. Bunu herkesin görmesi lazım. Ben bundan dolayı hem Veli Ağbaba’ya hem esnaftan sorumlu genel başkan yardımcımıza, buradaki il başkanımıza, teşkilatlara bize destek veren esnafa destek veren aslında ülkeye destek veren herkese teşekkür ederiz.

“BİZE 1 YIL SİZ BAKIN KİRA ALMAYIN”

Devlettin 1 yıl esnaftan kira almamasını isteyen Keskin,

Bizim istediğimiz iki kalem var; biz devletimize karınca kararınca yüzde 70 dolaylı olarak vergilerimizi veriyoruz. Ama büyük holdinglere bakın bir çay ocağı kadar, bir kırtasiyeci, manifaturacı kadar ödediği para da yoktur. Onun için şunu söylüyoruz, bize 1 yıl siz bakın kira almayın, vergileri almayın belediye tarafında girdileri almayın yani borçlarımızı ertelemeyle olmuyor. Ertelediğin zaman ödenecek zaman yine gelir. Tamamen silin veya hibe verin. İstediğimiz şu kapalı olan esnafa 2 milyon lira ayda vermeniz lazım. Çünkü adamı kapatmışsın ama diğer girdilerin hepsini tekrar almaya kalkıyorsunuz. Bu da ne adalete sığar ne de hukuka sığar. İnşallah bunu Hükûmetimiz de duyar.

diye konuştu.