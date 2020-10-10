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10 Eki 2020 - 14:33- Kültür & Sanat G: 10 Eki 2020 - 14:40

Kayısı Çekirdeğinden Süt Üretilebilir Mi?

Malatyalıların gözü çiftçiyi rahatlatmayı hedefleyen İnönü Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü doktora öğrencilerinin üreteceği kayısı çekirdeğinin sütünde.

Mutlu Sarıgül
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1998 yılında İnönü Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü mezunu İnönü Üniversitesi Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Durmaz ve öğrencileri kayısı çekirdeğinden süt üretmeye hazırlanıyor. Kayısı çekirdeği sütünün üreticiyi rahatlatacağını düşünen Prof. Durmaz’a üreticinin merak ettiklerini sorduk…

- Kayısı çekirdeğinden süt üretme fikri nereden aklınıza geldi, öğrencilerinizin de içerisinde yer aldığı bir proje mi bu?

Doktora öğrencilerimizden biriyle üzerinde çalıştığımız bu projeyi aslında diğer bitkisel kaynaklı sütlerden esinlenerek ortaya koyduk. Üzerinde çalıştığımız projenin yürütücüsü doktora öğrencilerimiz, akademisyen arkadaşlar ve akademik danışmanları da benim.

- Çalışmalarınıza nasıl başladınız, çalışma aşamanız nasıldı?

Bitkisel sütlerin çoğu zaman hayvansal kaynaklı sütlerden daha çok tüketildiğini görmekteyiz, dünya üzerinde çok yüksek olan kayısı üretimimiz var, kayısı çekirdeğini değerlendirebilir miyiz diye bir düşüncemiz oldu, çalışmalarımıza da böyle başladık.

Bu fikir kafamızda oluştuktan sonra küçük ölçekli bazı denemeler yaptık, proje Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ve Tarım Bakanlığının onayına sunuldu.

KAYISI ÇEKİRDEĞİNDEN SÜT ÜRETMEK NEYE YARAYACAK?

- Aslında merak edilen sorulardan bir tanesi de kayısı çekirdeğinden süt üretmek neye yarayacak?

Hedefimiz soya sütü, badem sütü gibi bitkisel kaynaklı sütlere kayısı çekirdeği sütünün alternatif olması. Malatya’da kayısı çekirdeğinden süt üretmenin nedenlerinden birincisi Malatya’da kayısı üretimi yapanı çiftçimize daha fazla gelir sağlayabilecek yeni bir ürün geliştirmek, ikincisi ise kayısı çekirdeği sütünün hayvansal kaynaklı sütleri tüketemeyen insanlar için bir alternatif teşkil etmesi.

- Hayvansal kaynaklı süte oranla kayısı çekirdeği sütünün tercih edileceğine inanıyor musunuz?

Hayvansal kaynaklı sütler kıymetli ama yanlış anlaşılmasın bazı bireylerin hayvansal kaynaklı sütleri tüketememekte veya tüketmek istememekte.

Hayvansal kaynaklı sütleri tüketmeyi tercih etmeyen bireyler de genele laktoz in toleransı olmasıyla laktoza karşı alerjik enflar olması. Laktoz in toleransı olan bireylerin yanı sıra bir de batılı kuşak olarak değerlendirdiğimiz vegan bireyler ise hayvansal kaynaklı süte karşı oldukları için ve hayvansal kaynaklı hiçbir maddesini tüketmemekteler.

HAYVANSAL KAYNAKLI SÜTLER DE DİYET LİFİ YOK BİTKİSEL KAYNAKLI SÜTLER DE DİYET LİFİ VAR

- Kayısı çekirdeği sütünün içerisinde hangi vitaminler bulunuyor, hangi hastalıklara iyi geliyor ve bu konudaki ideanız ne yönde?

Kayısı çekirdeği sütünün içerisinde bulunan birleşenlerin tamamı kayısı çekirdeğinin içerisine de geçmekte. Kayısı çekirdeği sütünün içeriğine baktığımızda yaklaşık yüzde elli oranında bitkisel yağ, protein, diyet lif türleri, çeşitli yapıda karbonhidratlar, çeşitli vitaminleri içermekte.

Kayısı çekirdeği yağı oleik asit bakımından zengin bir yağ ve yapı bakımından zeytinyağına benziyor, dolayısıyla kayısı çekirdeği sütünün yağ içeriği de bu sağlıklı yağdan oluşuyor. Hayvansal kaynaklı sütleri tüketmek istemeyen bireyler için alternatif, bunun yanında hayvansal kaynaklı sütler de diyet lifi yok bitkisel kaynaklı sütler de diyet lifi var dolayısıyla da bağırsak sağlığı açısından ve diyet lifleri içermesi açısından bir alternatif teşkil ediyor.

Şunu da biliyoruz kayısı çekirdeği yağı E vitamini yani dehoberol dediğimiz hayvansal kaynaklı süte oranla çok daha zengin, bu bakımdan da E Vitamini ihtiyacının karşılanmasında katkı sağlayacak.

- Projenize destek sağlayan kurumlar oldu mu?

Bu anlamda tabi biz çalışmalarımızın bir kısmını Tarımsal Araştırma Enstitüsünde bir kısmını da üniversitemizde yürütüyoruz ve üniversitemizin mevcut altyapısını kullanıyoruz. Projemizle ilgili üniversitemize sunduğumuz bir proje yok ama burada çalışacağımız durumlarda üniversitemizden destek alabiliriz.

- Projeniz hangi aşamada?

TAGEM bünyesindeki projemizin birinci yılını tamamlıyoruz, yakında bir ara rapor vereceğiz. Dolayısıyla deneysel çalışmalarımızı kısmen başlattık. Kayısı çekirdeği sütü üretiminde çeşitli optimizasyon çalışmalarına yani en uygun çalışma koşuluna yöneliyoruz.

Amacımız kayısı çekirdeği sütünü üretmek isteyecek olan sanayicilere reçete sunabilmek. Yani kayısı çekirdeği sütü üretimini etkileyen optimum koşullar nelerdir, bunları tetikleyen unsurlar nelerdir bunları tespit etmeye çalışıyoruz.

- Kayısı çekirdeği sütü ile ilgili İlk gözlemleriniz hangi doğrultuda?

İlk gözlemlerimiz kayısı çekirdeği sütü başarılı olabilecek bir ürün, çünkü kayısı çekirdeğinin tadını seven insanlar çok, kayısı sütünün de çok ciddi bir alıcı kitlesi olabilir.

Sanayicilerimizin bu fikre yatırım yapması durumunda geleceğe yoğunlaşacak bir ürün olduğunu düşünüyorum çünkü maliyet olarak ta badem sütü ve diğer bitkisel kaynaklı sütlere oranla daha ucuz bir hammadde artı şu anda bu ürünümüzün bölgemiz için ciddi bir ekonomik fayda sağlayacak potansiyel taşıdığını düşünüyoruz.

- İleriye dönük projeleriniz var mı?

Kayısı çekirdeği sütünü kullanabileceğimiz bazı gıdalar var ve dolayısıyla da aklımızda birçok proje var, umarım zamanla bunları hayata geçireceğiz.

# malatya, İnönü Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, V, Kayısı çekirdeği sütü, kayısı

10 Eki 2020 - 14:33 Malatya- Kültür & Sanat

Muhabir Mutlu Sarıgül

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