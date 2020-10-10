Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Başkanlığı tarafından Kale ilçesinde yapılan asfalt çalışmaları tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 8 grup yolunda tamamlanan çalışmaları ve halen devam eden çalışmaları inceledi. Başkan Gürkan’a inceleme gezisinde, Genel Sekreter Yardımcıları, Kale İlçe Belediye Başkanı, AK Parti İlçe Başkanı, MHP İlçe Başkanı, daire başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar eşlik etti.

“13 İLÇEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR”

Vatandaşların birlik ve beraberlik içerisinde gönül cenneti oluşturması sonrasında hizmetin kolay olacağını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,

Bugün Kale ilçemizde bulunmaktan dolayı mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. Kale ilçemizde bizi sıcak bir şekilde karşıladılar. Vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu hizmetin götürülmesini biz kendimize görev edindik. Biz söylemlerimizde vatandaşımız birlik, beraberlik içerisinde olsun sevgi atmosferi içerisinde olsun, gönül cenneti oluştursun bizim için hizmet çok kolay dedik. Bizim birinci işimiz vatandaşımızın sosyal entegrasyonunu, sosyal barışını temin etmektir dedik ve hizmeti de seçimlerde hiç ifade etmedik. Şu anda hakikaten Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de rekor hizmetlere imza atılıyor. Bugün itibariyle bin 600 km yol hizmetini 13 ilçede gerçekleştirdik. Buda Cumhuriyet tarihinde bütün illerde bir dönemde bu kadar asfaltın yapılması üzere rekordur. Çalışmalarımız halen devam ediyor.

diye konuştu.

Hizmet anlayışlarında hiçbir zaman ötekileştirmenin olmadığının altını çizen Başkan Gürkan,

Özellikle yol, asfalt, su ve kanalizasyon konusunda gerek MASKİ Genel Müdürlüğümüze, Yol ve Altyapı Daire Başkanlığına, Park Bahçeler Daire Başkanlığına gerekse de Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımıza vermiş olduğumuz talimatta hizmet vatandaşın ayağına gidecek dedik. Hizmette de hiçbir şekilde vatandaşımızın şikâyeti olmayacak dedik. Vatandaşımızın talepleri abartılı talepler değil. Vatandaşımız yol istiyor, su istiyor, kanalizasyon istiyor. 21. yüzyılda bunların vatandaşın ayağına gitmesi gerekirdi. Kaynak ve finansman noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli imkânları sağlamışız. Arkadaşlarımız zaman ve mekânla yarışır bir durumdadır. İnşallah çok kısa bir sürede asfaltsız, susuz ve kanalizasyonsuz hiçbir yerleşim yerinin kalmayacağını ifade etmek istiyorum. Bunun yanı sıra atık sularında akarsulara karışmasının önüne geçilecek. Bu konuyla ilgili 12 adet arıtma ihalesi yapıldı. Batı kolektörü ve diğer bölgelerde büyük oranda yüzde 70 veya 80’nini bitirdik. Yol konusunda da yüzde 70 veya 80’e ulaşmış durumdayız. Önümüzdeki dönemde yüzde yüzünü tamamlamış olacağız. Kırsalda bulunan ilçe belediyelerimizin imkânları zayıf, dolayısıyla biz öncelikle bir ve ikinci yılımızda temel yani Büyükşehir’e ait olan yerleri yapıp üçüncü yılımızdan itibaren de ilçemizin bu tür hizmetlerine destek vereceğiz. Aslında üçüncü yıla kalmadan da biz isteyen belediyelerimize desteklerimizi veriyoruz. Netice de şehir hepimizindir. Bizim hizmet anlayışımız gökyüzüdür, şemsiyemiz gökyüzüdür. Bizim hizmet anlayışımızda hiçbir şekilde ötekileştirme yoktur. Bütün insanlarımızı eşit görüyoruz ve onlara hizmet etmeyi görev benimsiyoruz. Ayrıca Muhtarlarıma da bu birlik ve beraberlikleri için teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarında Kale ilçelerimizdeki hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

ifadelerini kullandı.

Nezih ve kaliteli yolları vatandaşların kullanacağını belirten Kale İlçe Belediye Başkanı Murat Koca,

Büyükşehir Belediye Başkanımızı ilçemizde ağırlamaktan dolayı memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza Kale’de yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Kale ilçemizde şu anda çalışmaların tamamı yapılıyor ve bu çalışmalar inşallah kısa sürede bitirilecek. Vatandaşlarımız nezih ve kaliteli yollarda evlerine bahçelerine gidecekler.

şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve beraberindeki heyet daha sonrasında Kale İlçe Devlet Hastane bahçesine serimi tamamlanan asfalt çalışmasını da yerinde inceledi. Kale İlçe Hastane Müdürü Bülent Pamukçu Başkan Gürkan’a hastane çevresinde yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

(Bülten)