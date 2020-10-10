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10 Eki 2020 - 11:20- Yaşam G: 10 Eki 2020 - 11:30

Doğal Lezzetlerin Sayısı Arttı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın yeni dönem vaatlerinden olup, ‘Tarım Belediyeciliğinde Marka Olma’ hedefiyle hizmete sunulan Yeşil Gıda Seracılık alanında ürün çeşitliliğini artırmak adına başlatılan çalışmalar kapsamında, malçlı üretim yöntemiyle domates, kıvırcık ve marul üretimine hız verildi.
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Vatandaşların doğal, taze ve organik ürünlerden daha fazla istifade etmelerini sağlamak adına ürün çeşitliliğini artırdıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer,

Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’ın talimatıyla kurulan Yeşil Gıda Seracılık alanımızda sağlıklı, hijyenik ve doğal ürünlerin üretimi tüm hızıyla devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızın ülke genelinde başarıyla yürüttüğü İyi Tarım Uygulamalarını desteklemek ve tarımsal hizmetlerde farkındalık oluşturmak adına hizmete sunduğumuz Yeşil Gıda Seracılık alanımızda kış dönemine yönelik ürünlerimizin sayısını artırdık. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzde ki Ziraat Mühendislerimizin gözetiminde gerçekleşen çalışmalar neticesinde, naylonla kapalı üretim şekli olan malçlı üretim yönetimiyle domates, kıvırcık ve marul gibi sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerini yetiştiriyoruz.

sözlerine yer verdi.

Özer,

Ekim, dikim ve sulama gibi ön hazırlık süreçlerini büyük bir titizlikle gerçekleştirdiğimiz ürünlerimizin hasadını yaptıktan sonra sosyal tesislerimiz ve yemek fabrikamızdaki zengin yemek menülerinde halkımızın istifadesine sunacağız. Yeni tip koronavirüs başta olmak üzere farklı hastalık türlerinden kendimizi korumak ve muhafaza etmek için doğal ve organik ürünleri daha fazla tüketmemiz gereken bir süreçten geçiyoruz. Bağışıklılık sistemimizi daha güçlü hale getirmek içinde sofralarımızdaki doğal ürünlerin sayını mutlaka artırmalıyız. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta verimli topraklarımızı doğru ve planlı çalışmalarla daha rantabıl hale getirip, sofralardaki doğal ürün çeşitliliğini artırmaktayız. Yeşilyurt’umuzu tarım belediyeciliğinde marka olabilmesi adına başarılı hizmetlerde bulunan Tarımsal Hizmetler Müdürümüz Ömer Kamış ile değerli mesai arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

diye konuştu. (Bülten)

 

# mehmet çınar, Doğal Lezzetler, yeşil gıda seracılık, Şahin Özer, Tarımsal Hizmetler, Ömer Kamış, yeşilyurt belediyesi, İyi tarım uygulamaları

10 Eki 2020 - 11:20 Malatya- Yaşam

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