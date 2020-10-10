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10 Eki 2020 - 11:08- Spor G: 10 Eki 2020 - 11:21

Yeşilyurt Telafi Peşinde!

TFF 3. Lig’in 4. haftasında yarın Edirnespor’un konuğu olacak Yeşilyurt Belediyespor hazırlıklarını tamamlayarak deplasmana hareket etti. Ligde üst sıraları hedefleyen Malatya ekibi geçen hafta yaşadığı puan kaybını Trakya temsilcisi karşısında telafi etmeyi hedefliyor.

Ömer Ali Delibaş
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Bu yıl tarihinde ikinci kez 3. Lig’de mücadele veren Yeşilyurt Belediyespor, 4.hafta maçında yarın Edirnespor ile karşılaşacak. Teknik direktör Nihat Balan yönetiminde çalışmalarını tamamlayan Yeşilyurt kafilesi maçın oynanacağı kente hareket etti. Sezon öncesinde oluşturduğu güçlü kadrosuyla ligde üst sıraları hedefleyen turuncu yeşilliler geçen hafta zirve yolunda puan kaybı yaşamış ve Alaattin Gülerce ile yollarını ayırmıştı. Nihat Balan ile ilk maçına çıkacak olan Yeşilyurt Belediyesi evinde Fatsa Belediyespor’a karşı kayıp ettiği 3 puanı Edirne maçıyla telafi etmek için sahaya çıkacak.

11 Ekim Pazar günü 14.00’da Edirne 25 Kasım Stadı’nda oynanacak olan Edirne Belediyesi Edirnespor-Yeşilyurt Belediyespor karşılaşmasını Aydın Bölgesi Klasman Hakemi Eren Özyemişcioğlu yönetecek. Özyemişcioğlu’nun yardımcılıklarını İzmir Bölgesi Klasman Yardımcı Hakemi Fatih Deveci ile Aydın Bölgesi Klasman Yardımcı Hakemi Baykal Tuna yapacak. Mücadelede, İzmir Bölgesi Bölgesel Hakemi Ege Tünak ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

# TFF 3. Lig, edirnespor, yeşilyurt belediyespor, malatya, Nihat Balan, alaattin gülerce, Edirne Belediyesi Edirnespor, Eren Özyemişçioğlu

10 Eki 2020 - 11:08 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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