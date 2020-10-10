Kaplan Testten Geçiyor

Dayanıklılık çalışmaları gerçekleştiren futbolcuların bazı testlerden geçtiği öğrenilirken sağlık ekibinden takımdaki sakat olan oyuncuların durumuyla ilgili açıklama geldi.
Nurettin Soykan Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor’da, altyapıdan gelen futbolcularla birlikte tüm oyuncular dayanaklık testlerine tabi tutuluyor. Fizik, kondisyon ve dayanıklıkları test edilen sarı kırmızılılar futbolcular teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde günü çift antrenmanla geçiriyor. Milli takım maçları nedeniyle ülkelerinde olan Cueva, Youssuf, Issam, Lukoki ve Hadebe’nin dışında takımda eksik bulunmadığı belirtildi. Öte yandan yapılan açıklamada Zuqui’nin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kulüp Doktoru Hakan Ayaz takımdaki sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu. Ayaz,
Ayak bileğine aldığı bir darbe sonucu sakatlanan oyuncumuz Zuqui’nin tedavisi devam ediyor. Şuan için tedavisi iyi gidiyor. En kısa süre içerisinde takıma katmaya çalışacağız. Dün akşam yapılan antrenmanda futbolcumuz Doğukan Emeksiz talihsiz bir kafa travması yaşadı. MR ve tomografisini çektirdik, herhangi bir sorun gözükmüyor. Doğukan, tedbir amaçlı iki gün antrenmanlara çıkmayacak.
dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.