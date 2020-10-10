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10 Eki 2020 - 11:00- Spor G: 10 Eki 2020 - 11:07

Kaplan Testten Geçiyor

Süper Lig’in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi Konyaspor’a konuk olacak Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar aralıksız sürüyor.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Dayanıklılık çalışmaları gerçekleştiren futbolcuların bazı testlerden geçtiği öğrenilirken sağlık ekibinden takımdaki sakat olan oyuncuların durumuyla ilgili açıklama geldi.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Yeni  Malatyaspor’da, altyapıdan gelen futbolcularla birlikte tüm oyuncular dayanaklık testlerine tabi tutuluyor. Fizik, kondisyon ve dayanıklıkları test edilen sarı kırmızılılar futbolcular teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde günü çift antrenmanla geçiriyor. Milli takım maçları nedeniyle ülkelerinde olan Cueva, Youssuf, Issam, Lukoki ve Hadebe’nin dışında takımda eksik bulunmadığı belirtildi. Öte yandan yapılan açıklamada Zuqui’nin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kulüp Doktoru Hakan Ayaz takımdaki sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu. Ayaz,

Ayak bileğine aldığı bir darbe sonucu sakatlanan oyuncumuz Zuqui’nin tedavisi devam ediyor. Şuan için tedavisi iyi gidiyor. En kısa süre içerisinde takıma katmaya çalışacağız. Dün akşam yapılan antrenmanda futbolcumuz Doğukan Emeksiz talihsiz bir kafa travması yaşadı. MR ve tomografisini çektirdik, herhangi bir sorun gözükmüyor. Doğukan, tedbir amaçlı iki gün antrenmanlara çıkmayacak.

dedi.

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10 Eki 2020 - 11:00 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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