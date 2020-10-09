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09 Eki 2020 - 12:03- Yaşam G: 09 Eki 2020 - 12:14

Hayaldi, Gerçek Oldu

Malatya’da 30 yılı aşkındır atıl vaziyette bulunan Vagon Onarım Fabrikası alanı, Türk Kızılay’ın dev yatırımı ile barınma sistemlerinin de yapıldığı üretim üssüne dönüşüyor.
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Malatya'da 1989 yılında Sümer A.Ş.ye ait olarak yapılan ve hiç kullanılmayan atıl vaziyetteki Vagon Onarım Fabrikası alanının, Türk Kızılay’ın yatırımı ile kaderi değişiyor. Bölgeye kurulan 4 fabrika ile Kızılay’ın üretim üssü haline gelecek Malatya’da üretilecek çelik konteynerler başta olmak üzere çadır ve tekstil ürünleri dünyaya ithal edilecek.

Bölge ekonomisine de büyük katkı sunacak olan Kızılay’ın üretim üssünde çalışmalar aralıksız sürerken, Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, yıllardır Malatyalıların hayalini kurduğu yatırımı Kızılay olarak gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Turgut Özal ve Necmettin Erbakan’ın döneminde de hayali kurulan Vagon Onarım Fabrikası’nın, Türk Kızılay’ın yatırımı ile hafif raylı çelik barınma sistemleri üssüne dönüşeceğini ifade eden Soylu, yatırımın Malatya’ya kazandırılmasında büyük emekleri olan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’a teşekkür etti.

KISA SÜREDE TAMAMLANMA NOKTASINA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oluruyla Vagon Onarım Fabrikası alanının Türk Kızılay’a verildiğini belirten Soylu, alandaki kurulu fabrikanın son yaşanan Elazığ depremi sonrası yapılan tespitlerde dayanıksız olduğunu, bu nedenle de alana yeni fabrikaların kurulmasının daha cazip geldiğini dile getirdi. Geçtiğimiz Nisan ayı itibariyle temelini atarak inşaat çalışmalarına başlanılan alanda fabrikaların kısa sürede tamamlanma noktasına geldiğini belirten Şube Başkanı Ramazan Soylu, Aralık ayı sonu itibariyle üretime geçilebileceğini ifade etti.

İlk etapta bir fabrika yatırımı ile yola çıkıldığını ancak 4 fabrika yatırımına karar verildiğini de ifade eden Soylu,

Genel Başkanımızın verdiği destekle burası Türkiye’nin ve Orta Doğu’nun üretim üssüne getirecek. Birinci yatırımımızda kurulan fabrikamızda, konteyner hafif çelik evler üretilecek. Bu evler afet anlarında kullanılacağı gibi özellikle prefabrik yapılanmada da önemli rol alacak. Kurulumu 1 gün süren bu sistemle isteyen vatandaşlarımıza da satışı yapılacak.

diye konuştu.

KAYISIDA OLDUĞU GİBİ…

Malatya’nın kayısıda olduğu gibi 2021 yılı itibariyle çelik konteyner barınma sistemleri ihracatı ile de adından söz ettireceğini dile getiren Soylu, dünya da Kızılhaç ve BM’nin de isteklerinin artık Malatya’daki fabrikalarda karşılanabileceğini ifade etti.

Barınma sistemleri fabrikasının yanı sıra Çadır Tekstil AŞ. olarak da üretim yapılacak fabrikaların tamamlandığını belirten Soylu, üretime yılbaşı itibariyle geçmeyi düşündüklerini söyledi.

Halihazırda Vagon Onarım Fabrikası alanı olarak kurulan fabrikanın da Kızılay’ın lojistik merkezi olarak kullanılacağını ifade eden Soylu,

Böylece burası kombine bir üs olarak Türkiye ve dünyaya üretim yapacak. Bu fabrikalar hem Malatya’nın hem çevre illere de ekonomik kaktı sağlayacak. Burada yapılacak tüm üretimlerde malzeme tedariklerinin bu bölgeden temin edilmesi ile ekonomiye ciddi katkı sunacak. Bu yatırımımız Türkiye’ye, Malatya’ya hayırlı olsun.

diye konuştu. (İHA)

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09 Eki 2020 - 12:03 Malatya- Yaşam

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