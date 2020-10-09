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09 Eki 2020 - 11:56- Gündem G: 09 Eki 2020 - 12:04

Altın, Yastık Altında Daha Güvenli

Altın fiyatlarında yaşanan ani düşüş ve yükseliş nedeniyle vatandaşlar gibi kuyumcular da ne yapacağını bilmiyor. Altının yastık altında daha güvenilir olduğunu söyleyen kuyumcular, son durumu gazetemize değerlendirdi.

Esvet Tutak
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Koronavirüs nedeniyle yükselişe geçen altın fiyatları, sürekli bir değişim gösteriyor. Bu durum hem vatandaşı hem de kuyumcuyu düşündürüyor. Altındaki bu yükselişi işin erbabı olan kuyumculara sorduk.

Kuyumcu Ferhat Murat Çelebi, altındaki ani iniş ve çıkışlara rağmen altın satışı yapmak yerine almanın daha cazip olduğunu ifade ederek, altını sadece gayrimenkul veya araba ile takas etmek söz konusu ise satılabileceğini belirtti.

KISA VADEDE AL-SAT YAPMAK KAZANDIRMAZ

Çelebi konuşmasının devamında,

Altın yatırımcıları stresli kişiler olamaz, paniğe gelmez, bu yüzden daha sabırlı kişilerin altın yatırımcılığı yapması önemli.

diyerek altın yatırımcısının kısa vadede al-sat yaparak herhangi bir kazanç elde edemeyeceğini söyledi.

ALTIN UZUN VADELİ BİR YATIRIMDIR

Çelebi,

Altın ve borsa piyasasına baktığımız zaman ikisi de bir yatırım aracı ancak vatandaşlarımız bu durumu al-sat, yani kar amacı güderek kullanmakta. Halbuki şöyle düşünecek olursak, 3 kilogram altını olan bir insan altın fiyatlarının yükselmesiyle altınlarını satıp yerine 2.5 kilogram altın alıyorsa istediği kadar karda görünse de gram bazında zarara geçmiştir, bu yüzden altın uzun vadelidir.

ifadelerini kullandı.

Altın konusundaki öngörülerini belirten Kuyumcu Ferhat Murat Çelebi, küresel piyasada var olan riskler nedeniyle altının yatırımcıların her zaman güvenli limanı olduğunu ifade etti.

Konuşmasının sonunda Ferhat Murat Çelebi internet üzerinden altın alım ve satımı yapan bankaları tavsiye etmediğini, herhangi bir kriz, savaş durumunda bankadan para ve altın alımının zorlaşacağını, altının yastık altı edilmesinin daha güvenilir olduğunu söyledi.

# altın, Ferhat Murat Çelebi, Kuyumcu, gayrimenkul, altın yatırımcılığı, altın yatırımcısı

09 Eki 2020 - 11:56 - Gündem

Muhabir Esvet Tutak

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