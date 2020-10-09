09 Eki 2020 - 11:37- Siyaset

Bebekler Neden Ölüyor?

Son dönemde hemen herkesin dilinde olan bir konu var; artan bebek ölümleri… Özellikle CHP’nin bu konuda yaptığı çalışmalar ve açıklamalar dikkat çekerken resmi bir açıklamanın olmaması ise dikkat çekiyor. Tabi bebek ölümleriyle ilgili akıllara gelen ilk nedenin koronavirüs olması da bu soruları daha da içinden çıkılmaz hale getiriyor.