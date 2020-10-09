Bebekler Neden Ölüyor?

Malatya’da son dönemlerde bebek ölümleri ve vefat sayılarındaki yükseliş dikkat çekiyor. Mart ayında pandeminin başladığı dönemlerde kurum ve kuruluşlara giden günlük vefat bilgilerinde her ayrıntının yazıldığını ancak mayıs ayından itibaren vefatın nedenlerinin yazılmaması akıllara Covid-19 hastalığından ölen kişilerin gizlendiğini getiriyor.
Bebek ölümlerindeki artış ve günlük vaka sayıları hakkında BUSABAH gazetesine konuşan Malatya Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) İl Başkanı Enver Kiraz, bebek ölümlerine dikkat çekerken ölüm nedeninin belirtilmediğinin de altını çizdi. Kiraz,
Bebek ölümleri gerçekten dikkat çekici konulardan birisi hatta birçok vefat eden bebeğin ailesiyle de görüştük. Nedeni ne diye irdelemeye de çalıştık ama tabii ki sağlık kuruluşlarının bir açıklama yapması gerekir. Sağlık İl Müdürlüğünün bir açıklama yapması gerekiyor.
dedi.
VEFAT SAYISINDAKİ YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKİYOR
Pandeminin başlamasından birkaç ay sonra ölüm vakalarındaki nedenin gizlendiğini söyleyen Kiraz,
Daha önceki vefat yerlerine baktığımızda hem bebek ölümleri noktasında hem de diğer ölümlerinde ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Tabii mart ayında pandeminin başladığı dönemlerde mart ve nisan aylarında ölüm sebepleri yazılıyordu. Yani bize ve diğer kurumlara verilen listelerde de ölüm sebepleri yazılıyordu. Ama mayıs ayından itibaren vefat nedenleri yazılmayan listeler gelmeye başlandı. Zaten son günlerdeki vefat sayısındaki yükselişte dikkat çekmeye başladı. Biz tahminen Covid olduğunu düşünüyoruz ama bununla ilgili ciddi manada veri açıklamasına ihtiyaç var. Veriler önce açıkça verilirken son dönemlerde verilerin daha gizli verildiğini görüyoruz. Malatya kamuoyuna da bir bilgi verilmediğini görüyoruz.
sözlerini kaydetti.
“SAĞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN BİR AÇIKLAMA YAPMASI GEREKİYOR”
Bebek ölümleri hakkında konuşan ve ölüm nedenlerinin açıkça kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini ifade eden Başkan Kiraz,
Bebek ölümleri gerçekten dikkat çekici konulardan birisi hatta birçok vefat eden bebeğin ailesiyle de görüştük. Nedeni ne diye irdelemeye de çalıştık ama tabii ki sağlık kuruluşlarının bir açıklama yapması gerekir. Sağlık İl Müdürlüğünün bir açıklama yapması gerekiyor. Çünkü bebek ölümlerinin son dönemlerde yükseldiğinin günde bir bazen iki bebek ölümüne rastlıyoruz. Malatya’daki vefatlara baktığımızda alışık olmayan bir durum ve bizde bunu merak ediyoruz. Kamuoyu yeterince bilmeyebilir ama bu listeler kurumlara geliyor. Kurumlar olarak bizde kimlerin hangi yaşta vefat ettiğini günlük olarak görebiliyoruz. Diğer birçok kurumda görüyor ama kamuoyu bunu görmüyor. Tabii alileler de birbirinden habersiz ve bağımsız bu konular hakkında açıklama yapılması gerekiyor. Biz bunun nedenini çok merak ediyoruz. Çünkü gerçekten Covid’ten kaynaklı bir durum mu var, yoksa hastanelerden kaynaklı bir durum mu var; yani hastanelerdeki hijyen ve koşullardan bahsediyorum. Bu durumlar doğal da olabilir ama bir açıklama yaparak kamuoyunu rahatlatabilirler. Bu dönemde artış olması tesadüfi de olabilir ona bir şey diyemem. Bir açıklama yapılmadığı için elimizde bir veri de olmadığı için kimseyi suçlayacak durumda değiliz ama objektif, şeffaf olarak da kamuoyunun aydınlatılması gerekiyor. Tabii bebek ölümleriyle birlikte Malatya’daki vefat ölümlerinin de mutlaka açıklanması gerekiyor. Bunların kaçının Covid ’ten kaçının hangi hastalıktan veya doğal ölümlerden olduğunu kamuoyuna açıklanmalıdır.
şeklinde konuştu.
“HER POZİTİF ÇIKANIN VAKA OLMADIĞINI SAYIN BAKAN İFADE ETTİ”
Sağlık Bakanının yaptığı açıklamanın vatandaş tarafından şok etkisi yaptığının altını çizen İl Başkanı Kiraz,
Son dönemlerde Malatya yerel yöneticilerine bu konuda sıkıntımız olduğunu söylemiyoruz. Onlarda elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ama bakanlık bünyesinde özellikle geçen Sayın Bakanın yapmış olduğu açıklama gerçekten kamuoyunda ve herkes tarafından bir şok etkisi yaratmış durumda çünkü her pozitif çıkanın vaka olmadığını Sayın Bakan ifade etti. Bizler de uzun zamandır açıklanan sayıların düşük olduğunu söylüyorduk. Sonuçta bir teyit geldi ama bu teyit gerçekten ilginç bir noktaya getirdi. Bununla ilgili birçok vatandaşta farklı düşünmeye başladı.
söylemlerine yer verdi.
“VAKA SAYILARI GİZLENMEMELİ”
Vaka sayılarının açıklanması konusunda şeffaf olunması gerektiğini vurgulayan Kiraz,
Biz sağlıkçı veya doktor değiliz ama bizim bildiğimiz burada pozitif çıkan her kişi elbette ki Covid-19 vakasıdır. Hafif geçirebilir, evinde tedavi olabilir ama geçmişte de olduğu gibi farklı hastalıklarda da örneğin grip virüsünde olduğu gibi gribi bazı insanlar hafif geçirebilir bazı insanlar ağır geçirdi. Fakat hastalığı geçirdiği zaman veya hafif atlattığı zaman sen vaka değilsin denilemez. Vaka sayılarının vefat sayılarının ve nedenlerinin bizzat bakanlık tarafından gizlenmeye çalışıldığı veya kamuoyuna yeterince bilgi verilmediği bir durum söz konusu ama bu durumun bir an önce aşılması gerekiyor.
diye konuştu.
“İLK BAŞLARDA GÜVENİYORDUK”
Koronavirüs salgının başladığı ilk günlerde vatandaşın yetkililere güven duyduğunu sonralarda ise bu güvenin ve duyarlılığın azaldığını ifade eden Enver Kiraz,
İlk başlarda bir güven oluşmuştu gerek Sağlık Bakanlığı’na gerek yetkililerin yaptığı açıklamalara gün geçtikçe geldiğimiz nokta da güven kaybolmuştur. Güven kaybolunca yapılan çalışmalarda vatandaşın duyarlılığı da bu nokta da azalıyor diye düşünüyorum. Vatandaşın daha duyarlı olması için açıklanan rakamlara inanması gerekiyor. Yani rakamların inandırıcı olması gerekiyor. Onun içinde hem bebek ölümlerinin hem de artan ölüm vakaların kamuoyuna objektif olarak paylaşılması gerekiyor.
söylemlerine yer verdi.
AİLELER DE YETERLİ BİLGİYE SAHİP DEĞİL
Bebek ölümlerindeki nedenin ailelere bile tam anlamıyla açıklanmadığını söyleyen İl Başkanı Kiraz,
Ailelerin de bir duygusal durumları söz konusu ama onlarda nedenler konusunda pek bir şey bilmiyorlar ve birçoğunun da anne karnında olan ölüm olduğuna denk geldik. O da ilginç bir kısmının da doğduktan birkaç gün sonra vefat ettiğini gördük. Ama onlar da yeterli bilgiye sahip değiller. Ya da yeterli ve sağlıklı bir bilgi verilmemiş de olabilir. Bu konu da kurumların bir açıklama yapması gerekiyor.
dedi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.