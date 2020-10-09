Virüse Karşı Kekik Yağı Mucizesi

Ağız spreyi, el dezenfektanı, soft jel ve çay formunda piyasaya sürülen carvacrol, başta Covid-19 olmak üzere pek çok virüsün DNA zincirini parçalayarak etkisiz hale getiriyor.
NEDEN KEKİK YAĞI ÖZÜ?
Kekik yağının özünde carvacrol hammaddesi bulunuyor. Bu hammaddenin, virüsleri yok eden ve iyileştirici özelliği var. Kekik, geçmişten bugüne çoğu kültürde ağrı kesici, detoksifikasyon ve daha birçok terapötik alanda kullanılan bir bitki. Aynı zamanda antimikrobiyal etkisi sayesinde mikropları güvenli bir şekilde ortadan kaldırıyor.
KEKİK YAĞININ İÇİNDEKİ MUCİZE MADDE CARVACROLUN FAYDALARI
* Bağışıklık sistemini güçlendirir.
* Virüslerin DNA zincirini kırar ve yok eder.
* Solunum yolu enfeksiyonlarına karşı korur.
* Yaraların iyileşme sürecini hızlandırır.
* Dipraksi tedavisinde etkilidir.
* Sindirim sistemini güçlendirir.
* Kanser hücrelerinin oluşumunu durdurur.
* Kalp krizi ve diğer kalp rahatsızlıkları riskini azaltır.
(Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.