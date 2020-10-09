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09 Eki 2020 - 10:48- Yaşam G: 09 Eki 2020 - 10:55

Virüse Karşı Kekik Yağı Mucizesi

Zürih Üniversitesi yaptığı araştırmada, kekik yağının içindeki carvacrol ham maddesinin, çörekotu ve üzüm çekirdeği yağının, koronavirüsün DNA zincirini parçalayarak virüsü tamamen yok ettiğini ortaya çıkardı. Bu bilgiyi uluslararası 46 farklı üniversite de yaptığı araştırma sonucu onayladı.
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Ağız spreyi, el dezenfektanı, soft jel ve çay formunda piyasaya sürülen carvacrol, başta Covid-19 olmak üzere pek çok virüsün DNA zincirini parçalayarak etkisiz hale getiriyor.

NEDEN KEKİK YAĞI ÖZÜ?

Kekik yağının özünde carvacrol hammaddesi bulunuyor. Bu hammaddenin, virüsleri yok eden ve iyileştirici özelliği var. Kekik, geçmişten bugüne çoğu kültürde ağrı kesici, detoksifikasyon ve daha birçok terapötik alanda kullanılan bir bitki. Aynı zamanda antimikrobiyal etkisi sayesinde mikropları güvenli bir şekilde ortadan kaldırıyor.

KEKİK YAĞININ İÇİNDEKİ MUCİZE MADDE CARVACROLUN FAYDALARI

* Bağışıklık sistemini güçlendirir.

* Virüslerin DNA zincirini kırar ve yok eder.

* Solunum yolu enfeksiyonlarına karşı korur.

* Yaraların iyileşme sürecini hızlandırır.

* Dipraksi tedavisinde etkilidir.

* Sindirim sistemini güçlendirir.

* Kanser hücrelerinin oluşumunu durdurur.

* Kalp krizi ve diğer kalp rahatsızlıkları riskini azaltır.

(Haber Merkezi)

# virüs, Kekik yağı, covid-19, dezenfektan, carvacrol, detoksifikasyon, kanser, kalp krizi, Dipraksi

09 Eki 2020 - 10:48 - Yaşam

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