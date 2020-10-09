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09 Eki 2020 - 10:40- Spor G: 09 Eki 2020 - 10:49

Ravcı: Bu Sezon Lige Renk Katacağımıza İnanıyorum.

“Tedbirimizi aldık”

Ömer Ali Delibaş
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Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, bu sezon önceki yıllara kıyasla daha tedbirli olduklarını söyledi. Küme düşme korkusunu bir daha yaşamak istemediklerini ifade eden Ravcı, Geçen sezon taraftarımızı çok üzdük. Tedbiri baştan aldık. Bu senenin bizim açımızdan güzel geçeceğine inanıyoruz.

dedi.

Sarı-kırmızılıların tecrübeli sportif direktörü Ali Ravcı katıldığı bir radyo programında takımdaki son gelişmeleri değerlendirdi. Yeni Malatyaspor'da bu yıl 7. sezonunu yaşadığını kaydeden Ravcı,

Bu güne kadar çok güzel dönemlerimiz oldu. Geçen sezon çok kötüydü. Bize bir fırsat daha verildi. O fırsatı iyi değerlendirmek istiyoruz. Amacımız Malatyaspor'un menfaati. Takımımıza daha faydalı nasıl oluruz? İşte bu düşüncenin içindeyiz. Başarı, kimseye altın tepsiyle sunulmuyor. İyi çalışmak ve doğru transferler yapmak gerekiyor. Bizler insanız. Elbette hatalarımız olacak. Geçen sezonki kâbusu görmek istemiyoruz. Tedbiri baştan aldık. İyi oyuncular transfer ettiğimizi düşünüyorum. Yeni oyuncular aldık. Hepsi dönem dönem aramıza katıldı. Birlikte çalışma imkanımız da çok fazla olmadı. Uyum sürecini çabuk atlattık diye düşünüyorum. Yeni gelen oyuncular çabuk alıştılar. Hepsi sıcakkanlı insanlar. Bu senenin bizim açımızdan güzel geçeceğine inanıyoruz. Takım dokusuna uyacak oyuncular aldık. Bütün takımlar için hayırlı bir sezon olmasını temenni ediyorum. Yeni Malatyaspor'u iyi yerlere taşımak istiyoruz.

diye konuştu.

“TARAFTARLARIMIZI ÇOK ÜZDÜK”

Wallace ve Semih olmadan 3 maçı oynadık. Defans hattında çok eksiğimiz vardı. Orayı sağlam bir kale haline getirmek istiyorduk. Wallace çok kaliteli bir oyuncu. Semih Kaya'yı anlatmaya gerek yok. Kendini kanıtladı. Hadebe var, Murat var... Defansı sağlama aldık diye düşünüyorum. Wallace ve Semih iyi bir uyum gösterdi diyebilirim. Diğer oyuncularla birlikte bu ara dönemi iyi geçirmek istiyoruz. Fiziksel açıdan hazır olmayan oyuncular var. Milli arayı iyi geçirirsek, Konyaspor maçıyla birlikte çok daha iyi bir takım izlettirmek istiyoruz. Geçen sezon taraftarlarımızı çok üzdük. Ama bu sezon farklı olacak. Bu sezon lige renk katacağımıza inanıyorum.

ifadelerini kullandı.

FEDAKARLIK YAPTIK

Ravcı sözleri şöyle sürdürdü:

Tetteh önemli bir oyuncu. Maliyeti yüksek. Biz her türlü fedakarlığı yaptık. Tetteh'i başkanımızdan özellikle rica ettik. Çünkü bize çok şey katacağını düşünüyorduk. Öncelikle bu sezon goller atması ve takıma fayda göstermesi. Sezon geldiğinde şartlar oturulur, konuşulur. Adil Gevrek çok büyük fedakarlıklar yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Hamza Hamzaoğlu da çok başarılı bir teknik adam. Naif bir insandır. Kendisiyle çalıştığımız için mutluyuz. Bu sezon elimizden gelenin fazlasını göstererek Yeni Malatyaspor'u çok güzel yerlere getireceğiz.

# ali ravcı, yeni malatyaspor, Wallace, semih kaya, Tetteh, adil gevrek, hamza hamzaoğlu

09 Eki 2020 - 10:40 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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