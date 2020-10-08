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08 Eki 2020 - 11:20- Asayiş G: 08 Eki 2020 - 11:34

Bir Garip Olay

Sivas Caddesi’nde bir iş yerine giren şahıs, masada bulunan para dolu çantayı alarak olay yerinden ayrıldı. Bunun üzerine harekete geçen Emniyet ekipleri çantayı bir ağacın altında buldu.
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Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda 2 Ekim 2020 günü alkol almak için Sivas Caddesi’nde bir iş yerine giren ve masada bulunan para dolu çantayı alarak olay yerinden ayrılan şüpheli M.Y., 5 Ekim 2020 günü yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

Şüpheli Covid-19 testi için Beydağı Polis Merkezinde sonuç beklediği sırada çantayı Çarmuzu yolunda tren hattı civarında bulunan bir ağacın altına sakladığını itiraf etti.

Bunun üzerine çanta içerisinde bulunan 4 bin 500 TL, iki çek karnesi ve muhtelif ilaçlar ile birlikte bulunarak müştekisine teslim edildi. (Haber Merkezi)

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08 Eki 2020 - 11:20 Malatya- Asayiş

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