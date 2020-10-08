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08 Eki 2020 - 10:56- Gündem G: 08 Eki 2020 - 11:09

Depremzede Ayazda Kalmayacak

Malatya ve Elazığ’ı etkileyen 6.8 şiddetindeki depremin ardından 4 ilçe merkezinde toplam 3 bin 126 konutun yapımı sürüyor. Vali Aydın Baruş, Gelincik Tepesi’ndeki 1. Etap konutların Kasım ayında tamamlanacağını, kıştan önce de hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.
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Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremden etkilenen Malatya’da depremzedeler için yapılan çalışmaları hakkında bilgi veren Vali Aydın Baruş, 3 milyon 169 bin TL’si Sosyal Yardımlaşma Vakfı, 28 milyon 153 bin TL’si de AFAD tarafından olmak üzere Malatya’ya 31 milyon 322 bin TL yardım yapıldığını açıkladı. Vali Baruş, Battalgazi Gelincik Tepesi’ndeki 1. Etap konutların Kasım ayında tamamlanacağını, kıştan önce de hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

DEPREMİN YARALARI SARILIYOR

Depremin ardından hem Elazığ hem de Malatya’da yaraların hızlıca sarılması için çalışmalar başlatıldı. Malatya Valisi Aydın Baruş, depremin ardından Malatya’da yapılan çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Depremin ardından Türkiye’nin dört bir yanından Malatya’ya yardım geldiğini ifade eden Vali Baruş, Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından 3 milyon 169 bin TL eşya ve nakit yardımı, AFAD tarafından da 4 bin 902 deprem mağduruna 28 milyon 153 bin TL yardım yapıldığını bildirdi.

Pandemi dönemine denk gelmesi ile birlikte kesin hasar tespiti çalışmalarında teknik ekip konusunda sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Vali Baruş, çevre illerden takviye ekipler gelmesi ile birlikte yapılan kesin hasar tespit sonuçlarını açıkladı.

Afet mevzuatı gereği deprem konutunda hak sahibi olabilmek için kişinin barınabileceği ikinci bir konutu olmaması gerektiğine vurgu yapan Vali Baruş, bundan kaynaklı yaşanan mağduriyetlerin de İçişleri Bakanlığı’na iletildiğini ve bununla ilgili çalışma başlatıldığını söyledi.
4 ilçe merkezinde toplam 3 bin 126 konutun yapımının sürdüğünü ifade eden Vali Baruş, Gelincik Tepesi’ndeki 1. Etap konutların kasım ayında tamamlanacağını, kıştan önce de hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

EĞİTİME ETKİSİ…

Devletin tüm imkânlarıyla depremzedelerin yanında oğluna vurgu yapan Vali Baruş, Türkiye’de deprem yaşayıp da bu kadar hızlı konut yapılan başka yer olmadığına dikkat çekti. Depremin eğitime etkisini de değinen Vali Baruş, Malatya’da 40 okulun deprem öncesi depreme dayanıksız olduğundan boşaltıldığını hatırlatarak, kentte okul inşaatlarının da devam ettiği kaydetti.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden Malatya da büyük ölçüde etkilenmiş, 4’ü Malatya’da 39’u Elazığ’da 41 kişi hayatını kaybetmişti. 45 kişinin sağ kurtarıldığı depremde bin 607 kişi de yaralanmıştı.

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08 Eki 2020 - 10:56 Malatya- Gündem

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