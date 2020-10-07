Su Kaynakları 2050’de Koruma Altına Alınacak!

Üniversitenin Uzaktan eğitim Sistemi ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan konferansın açılışında konuşan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, konuşmasına dünden bugüne tüm şehit ve gazileri, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile 8. Cumhurbaşkanı Merhum Turgut Özal’ı rahmet ve şükranla anarak,

Şu anda silah başında ülkemizin istikbali ve istiklali için, bayrağımızın daha hür dalgalanması için mücadele eden ordumuzu ve tüm güvenlik güçlerimizi yürekten selamlıyorum, muzafferiyetler diliyorum. Bir selamı da Azerbaycan'a, Dağlık Karabağ’a gönderiyorum. İşgal altındaki Dağlık Karabağ için mücadele eden Azerbaycanlı kardeşlerimize başarılar diliyorum. Dağlık Karabağ’ın biran önce özgürlüğe kavuşmasını ve işgalden kurtulmasını gönülden diliyorum.

dedi.

KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİ SAYISI ARTIYOR

Rektör Karabulut şunları söyledi:

Bugün 2020-2021 akademik yılımız başlıyor. Akademik yılımızın üniversitemize, öğrencilerimize hayırlı olmasını, sağlıklı günlere vesile olmasını diliyorum. Bu yıl 5 fakülte ve 9 meslek yüksekokulu ile eğitim ve akademik faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. İlklerle eğitim yılımıza başlıyoruz. Bu yıl model alan değil, model olan üniversite düşüncemizin hayat bulduğu, karşılık aldığı bir yılımız. Üniversitemiz kurulurken lisans olarak sadece 1 fakültemiz, Ziraat Fakültesi ve 2 bölümü vardı. 80 lisans öğrenci kontenjanımız bulunuyordu. Bu yıl, ikinci yılımızda, faal olan 5 fakültemiz var ve bağlı 16 bölümümüz bulunuyor. Yeni 4 fakültemiz ve 14 bölümümüz bu yıl ilk öğrencilerini aldılar. Tıp Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi ve Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bu yıl eğitim ve akademik faaliyetlerine başlıyorlar. Geçen yıl kayıt yaptıran lisans öğrenci sayımız 80’di, bu yıl 550. Geçen yıl önlisans için kayıt yaptıran öğrenci sayımız bindi, bu yıl bin 400 civarında. Geçen yıl lisans ve önlisansta uluslararası öğrencimiz yoktu, bu yıl 362 yabancı öğrenci üniversitemize kayıt yaptırma hakkı elde etti. İlçelerdeki meslek yüksekokullarımız da uluslararası öğrencilerimiz bulunuyor. Üniversitemizin kuruluşunu sağlayan ve iki yılda her aşamasını takip ederek tensip ve takdirleri ile destek sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Yine üniversitemizin kuruluşundan bugüne tüm aşamalarda desteğini, katkılarını ve ilgisini her zaman veren YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç’a ve YÖK Üyelerine de teşekkürlerimi sunuyorum.

“YAŞAYACAĞINIZ DÜNYAYI KURMAK İÇİN EĞİTİMİNİZE ODAKLANIN”

Malatya Turgut Özal Üniversitesinin uzaktan eğitim faaliyetlerini kendi kurumsal yazılım ve sistemi yürüten bir üniversite olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Karabulut, öğrencilere ise şu mesajı verdi,

Sevgili gençler, Sizler bizim yaşadığımız bugünler için değil yaşayacağınız dünyayı kurmak için eğitiminize odaklanın. Eğer bizim yaşadığımız dünya için hayallerinizi odaklanırsanız asla ileri gidemezsiniz. Bizler de sizleri kendi yaşadığımız dünya için değil, sizlerin yaşayacağı dünya için hazırlayacağız. Sevgili gençler şunu asla unutmayın; eğitim ve araştırma hayat boyu sürmesi gereken bir eylemdir. Kendinizi sadece mesleğin ilk aşaması için hazırlamamız artık yeterli değildir. Yeteneklerini, mesleki yetkinliklerini ve verimliliklerini sürekli geliştirenlerin kazandığı ve bir adım önde olduğu bir dönemdeyiz.

“İKLİM AÇISINDAN DÜNYADA TÜRKİYE GİBİ İKİNCİ BİR ÜLKE YOKTUR”

“Ülkemizde Peyzaj ve Süs Bitkilerinin Geleceği” konulu konferans veren Cumhurbaşkanı Danışmanı Ziraat Mühendisi İbrahim Sönmez,

Malatya Türkiye'mizde iklimsel olarak çok güzel bir değere sahip. Tabii biz bunu nasıl lehimize çevirebiliriz buna bakmamız lazım. Dünyada ve Türkiye'de örnekler var. Malatya’nın doğal örtüsü, florası ve faunası çok zengin. Dünya iklimsel anlamda 11 bölgeden oluşuyor. Bunun anlamı bizim tabirimizle söyleyeyim soğukluk ve sıcaklık olarak geçiyor. Cenab-ı Allah dünyada bize öyle bir ülke bahşetmiş ki ikinci bir ülke yok. Bu 11 bölgenin 7 tanesi bizim ülkemizde, Türkiye'mizde, Anadolu’muzda var, turistik bölgeleri saydığımız zaman artı eksi demektir, 9 bölge yapar. Bize en yakın dört olan ülkeler var. Ama ne gariptir ki dünyanın bu ticari sektörünü, üretim sektörünü, gerçek reel sektörü yöneten tek bölge olan Hollanda. Şimdi bunu özellikle üzerine basa basa söylüyorum, şundan dolayı söylüyorum, var olan değerimizi kullanamıyorsak o bizim değildir arkadaşlar. Onun bir anlamı olmuyor, önemli olan var olan değerimizi bakalım en iyi şekilde nasıl kullanmamız gerekiyor. Var olan güçlerimizi, renklerimiz pozitifle birleştireceğiz. Yani olumsuz tarafları atacağız, birbirimizin başarını tartışarak daha iyi noktaya nasıl getiririz, onu konuşacağız. Ben bunu yapacağımıza inanıyorum. Çünkü o zaman gücümüz çok daha fazla olacak, çok daha başarılı olacağız.

İfadelerini kaydetti.

“BİZ DE BAŞKA ÜLKELERİN BATISINDA BULUNUYORUZ”

Su kaynaklarının 2050 yılında güvenlik görevlilerince korunacağı bir duruma gelineceğini belirten Sönmez, su kaynaklarının her alanda planlı ve tasarruflu kullanılması gerektiğini vurguladı. Sönmez,

Çocuklar daha okulda iken kazanmayı, başarmayı ve ortaya bir sonuç olarak eser koyduğu zaman kendisine olan özgüven daha çok artar. Çocuklarımız araştırmacı ve geliştirmeci olarak yetiştirmeliyiz. Bazı ülkeler bizim batımızda, bizde bazı ülkelerin batısında olduğumuzu unutmamalıyız. Bunu bir artı olarak görmeliyiz. Bizim Batısında olduğumuz ülkelerin bizim teknolojimize daha çok ihtiyaçları var.

diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, konferansın anısına Cumhurbaşkanı Danışmanı Ziraat Mühendisi İbrahim Sönmez’e tablo, kayısı ve saksıda çiçek hediye etti.

(Haber Merkezi)