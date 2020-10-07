“Bizim Ek İşimiz Değil, Tek İşimiz”

Pandemi döneminde işlerinin kötüye gitmesinde yakınan Gelinlikçi Aynur Saygan, bu süreçte dükkân sahiplerinin yardımcı olmadığını söyledi. Saygan,
Dükkân kiralarını ödemede de dükkân sahipleri asla yardımcı olmadı. Hatta ödeyemeyen arkadaşlara icra tebliği bile göndermişlerdi, hâlbuki dünya geneline baktığınızda dünya çapında bir sıkıntı, bir kaos yaşanırken dükkan sahipleri sıkıntılarımızın üstüne sıkıntı yaşatmaya devam etmişlerdir.
dedi.
Kısaca kendinden bahseden Aynur Saygan,
Yaklaşık 21 yıldır bu sektörde çalışıyorum. Benim dönemlerimde stilistik bölümleri sadece İstanbul’da mevcuttu, o zamanlar böyle bir hayalim olmasına rağmen bu hayalimi gerçekleştiremedim. İnönü üniversitesi kamu yönetimi mezunuyum. Bundan birkaç yıl önce İzmir’e giderek özel tasarım ve dizayn eğitimleri aldım. Şimdi de bir internet sitesinde online çizim ve stilistik üzerine eğitim alıyorum. Bu eğitimlerimle kendimi geliştirip bugünkü noktaya geldim.
diye konuştu.
“HER ŞEY ÇOK SİSTEMSİZ BİR ŞEKİLDE YAPILDI”
Düğünlere gelen kısıtlamaların sistemsizce yapıldığının altını çizen Saygan,
Düğünlere gelen kısıtlamalar Türkiye genelinde 8 milyon kişi bu sektörden geçinen insan sayısını düşünürsek ve 8 milyonun gelen kısıtlamalarla birlikte korkunç ekonomik zorluklar yaşadığını tahmin edersiniz. Çünkü her şey çok sistemsiz bir şekilde yapıldı. 1 Temmuz itibariyle açıldı ama biz sadece temmuz ve ağustos ayı olmak üzere sadece 2 ay çalışabildik. Sonra eylül ayında birden bire bir kısıtlama geldi. Bunun 15-20 gün öncesinden yeni yapılan kısıtlamayla ilgili bir açıklama yapılmadı. Hepimiz çok hazırlıksız bir şekilde yakalandık. Eğer bu biraz daha uygun bir formasyonda bize ve düğün yapacak kişilere açıklanmış olsaydı, bu kadar hayal kırıklığı olmayacaktı. Belki eylül ayına alınan randevular ağustos ayında halledilmiş olacaktı.
sözlerini kaydetti.
“DÜĞÜN SEKTÖRÜNE GELEN KISITLAMALAR KOMİK OLDU”
Sadece düğün sektörüne gelen kısıtlamalar komik oldu. Neden komik oldu; turizm sektörü, kafeteryalar, pastaneler, restoranlar gibi yerler açık kaldı. Ama düğünde yenilen yemek problem oldu.
ifadelerine yer veren Saygan,
Bütün eğlence yerlerinin açık olmasına rağmen sadece düğüne kısıtlama getirilmesi de hepimizin kafasında soru işaretleri oluşturdu. Ben şuna inanıyorum; bize çifte standart uygulandı. Düğün sektöründen ekmek kazanan insanlar bir kenara itildi, turizm sektöründe çalışanlara büyük ayrıcalıklar tanındı. Duyduğuma göre de bu süreci sürekli uzatıyorlar, mesela ilk başlarda eylülün sonuna kadar turizm sektörü açık olacak denilmişti, şimdi ise ekim sonu hatta 15 Kasım gibi tarihler duymaya başladık. Ekonominin dönmesi için pazar payında sadece düğün sektörüne kısıtlama gelmesi çok büyük bir haksızlık oldu. Hem gençlerin hayalleri için hem de sadece bu işten para kazanan insanlar için kötü oldu. Sonuçta bu bizim ek işimiz değil, tek işimiz. Bu sıkıntılarımız böyle ve artık biz sektör olarak önümüzü göremiyoruz. Çünkü biz sezonluk 4 ay çalışıp bununla 1 yıl geçinen insanlarız. Bizim için haziran, temmuz, ağustos ve ekim ayı çok önemlidir.
cümlelerini kullandı.
“2 AYDA BİZ NE KADAR KAZANMIŞ OLABİLİRİZ!”
Bu işle uğraşanların yılın 4 ayı çalışıp geri kalan 8 ay içerisinde kazandığı parayla geçindiklerini vurgulayan Saygan,
15 Mart’tan itibaren mağazalarımızı kapattık, 15 Mayıs’a kadar sürece destek olmak amacıyla hiç açmadık. Mayısta açmamıza rağmen bir düğün yapamadık haziran ayında keza yine öyle 2 ayda biz ne kadar kazanmış olabiliriz, ne kadar kira ödemiş olabiliriz, ne kadar personel giderlerimizi karşılamış olabiliriz veya ne kadar aldığımız ürünlerin parasını, çeklerini hazırlamış olabiliriz. Bu durumlardan kaynaklı çok ciddi problemler yaşanıyor ve yaşanacak. Yani bundan bir ay sonra çok büyük çek patlamaları olacak, çok büyük oranda iş yerlerinde kapanmalar olacak ve sonuçta 8 milyon insan ve bunların her biri evinde 2-3 kişiye bakıyorsa hesaplayın bakalım nerelere gidiyor bu rakam.
dedi.
“DÜKKÂN SAHİPLERİ ASLA YARDIMCI OLMADI”
Pandemi döneminde dükkan kiralarını ödemekte zorlandığını söyleyen Esnaf Saygan,
Dükkân kiralarını ödemede de dükkân sahipleri asla yardımcı olmadı. Hatta ödeyemeyen arkadaşlara icra tebliği bile göndermişlerdi dükkân sahipleri neden bu kadar gecikti diye hâlbuki dünya geneline baktığınızda dünya çapında bir sıkıntı bir kaos yaşanırken dükkan sahipleri sıkıntılarımızın üstüne sıkıntı yaşatmaya devam etmişlerdir.
şeklinde konuştu.
“ÇOK HASSAS DAVRANDIK”
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hijyen kurallarına oldukça önem verdiğini söyleyen Saygan,
Biz mağazalarımızı 15 Mart ve 15 Mayıs tarihleri arasında kapalı tuttuk. Virüsün en pik yaptığı ve o korkunç süreçte mağazamızı hiçbir şekilde açmadık. Mayısın 15’inden sonra on günde bir dükkanımızı anlaştığımız bir firmayla dezenfekte ettik. Ondan sonra on günlük dezenfektan sürecine sığınmadık. Mağazamızın belli noktalarına dezenfektan yerleştirdik. Bu konuda çok hassas davrandık. Denenen ürünleri ve temas edilen yerleri her seferinde temizledik. Maskesiz müşteri kabul etmedik. Ayrıca randevu sistemiyle çalıştık. Kuaför bölümümüzü dışarıdaki bahçemize taşıdık. Sadece gelinlerimizi aldık, yanında kimseyi kabul etmedik. Olabildiğince tek gelin ve belki ona yardımcı olacak kişileri aldık. Ve hiçbir şekilde ikramda bulunmadık. Bu süreçte çalışan ekibim 2-3 tane maske üst üste takarak ve üzerine de siperlik takarak çalıştı.
ifadelerini kullandı.
“YÜZDE 70 İŞ KAYBIMIZ VAR”
Saygan geçtiğimiz yıllara göre işlerindeki düşüşü ise şöyle açıkladı:
Geçen yıllara göre yüzde 70 iş kaybımız var. Bu yıl maalesef yüzde 30 ile ilerledik. Şimdi ekim ayındayız, ekim ayında asla sezon bitmez. Bu ayda düğün sezonu gayet canlıdır. Her hafta sonu yaklaşık 10-12 gelin çıkarırdık. Şimdiler de ise geçen hafta gelinimiz yoktu bu hafta sanırım birkaç tane.
“BİRÇOK DÜĞÜN ERTELENDİ”
Yapılan kısıtlamalar neticesinde birçok düğünün ertelendiği hakkında konuşan Aynur Saygan,
Çoğunun iptal olmasına neden oldu. Biliyorsunuz ki her genç kızın hayalidir. Bir kına gecesi ki bana göre düğünde önemli ama kına gecesi çok daha özeldir. Ama düğünlerin bir gün olması, kısıtlanması nedeniyle birçok düğün ertelendi. Kimileri de bu durumu mecburiyetten uyum sağladı. Bu yıl düğün yapanlar da çok mutsuz ve çok mecburi bir şekilde yaptılar.
diye konuştu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.