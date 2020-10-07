07 Eki 2020 - 11:00- Yaşam

“Bizim Ek İşimiz Değil, Tek İşimiz”

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca 2 Eylül’den itibaren alınan kararda düğün, nişan, kına gecesi ve sünnet düğünlerine yeni kısıtlamalar geldi. Kısıtlamalardan sonra Malatya’da olduğu gibi Türkiye genelinde gelinlikçi sektörü sekteye uğradı ve bu süreç halen devam ediyor. Durum böyle olunca işletme sahipleri dükkân kiralarını bile ödeyemez hale geliyor.