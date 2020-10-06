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06 Eki 2020 - 16:41- Gündem G: 06 Eki 2020 - 16:51

Yeşiltepe’yi Kalkındıracak Adım

Yeşiltepe ile İstasyon arasında kalan rayların yer altına alınacağı müjdesiyle mutlu olduklarını dile getiren Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman Şahbaz, Yeşiltepe ve merkezin birleşeceğini ifade etti. Başkan Şahbaz, “Bu adımın Yeşiltepe’yi kalkındırma adımı olacağını düşünüyorum. Bu bölgenin gelişmesi ve büyümesi Malatya’nın gelişmesi ve büyümesi olacaktır” dedi.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
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Yıllardan bu yana Yeşiltepe ile istasyon arasındaki rayların kaldırılması veya yer altına alınmasını isteyen Yeşiltepeliler, ancak böyle Yeşiltepe’nin merkezle birleşeceğini dolayısıyla gelişeceğini ifade ediyorlardı. Özellikle muhtarlar bu konun bir an önce gerçekleşmesi için her platformda bunu dile getiriyorlardı. Sonunda istenilen gerçekleşti ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yeşiltepe ile istasyon arasındaki rayların yer altına alınacağı müjdesini verdi. Bu müjdeyi değerlendiren Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman Şahbaz, BUSABAH gazetesine konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

İstasyon’la Yeşiltepe arasındaki rayların kaldırılması veya yerin altına alınmasını yıllarca talep ettiklerini dile getiren Başkan Şahbaz, bu yerin geçen günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından incelendiğini ve Bakanın rayların yer altına alınması talimatını verdiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ VE SAĞLIK AÇISINDAN UYGUN DEĞİLDİ

Bölgenin yaşanılabilir bir alan olmasını istediklerini dile getiren Başkan Şahbaz,

Bu sürenin uzamadan kısa sürede gerçekleştirilmesini istiyoruz. Burada 400 döneme yakın bir alan var. Ve bu alanın sosyal donatılırla donatılarak, buraların daha güzel ve daha yaşanılabilir bir alan olmasını istiyoruz. Bu alanın hastaneye yakın bir alan olması hem sağlık açısından hem de görüntü açısından olumsuzluğa neden oluyordu. Bu anlamda yapılan çalışmalar için başta Öznur Çalık Hanımefendi olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu adımın en kısa zamanda Yeşiltepe’nin de kalkındırma adımı olacağını düşünüyorum. Bu bölgenin gelişmesi ve büyümesi Malatya’nın gelişmesi ve büyümesi olacaktır.

diye konuştu.

TALEBİMİZİ DAİMA DİLE GETİRDİK

Müjdeyi duyunca çok mutlu olduğunu ifade eden Başkan Şahbaz,

Yeşiltepe ile istasyon arasındaki rayların kaldırılması veya yer altına alınması için çok mücadele ettik ve bunu da bütün kamuoyu biliyor. Birkaç oda başkanı da bu konuda bize destek verdi. Biz her daim BUSABAH gazetesi aracılığıyla bunu hem gündemde tuttuk. Pandemi sürecinin araya girmesiyle biraz bu konuyu askıya aldık. Normalle sürecine girildiğinde tekrar bu konuyu dillendirdik. Milletvekillerimize devamlı anlattık bu konuyu. Özellikle Öznur Çalık Hanımefendi bu sıkıntımızı çok iyi biliyordu. Bu talep bugünün bir talebi değil. Yaklaşık 10 yıldan bu yana biz bu talebimizi dile getiriyorduk. BUSABAH gazetesi de buna şahittir. Bu müjdeyi duyunca ilk hissim yanlış düşünmediğimiz oldu. Doğru bir şey düşünmüş ve buna göre hareket etmişiz. Ama çok mutlu oldum. Malatya, bölgemiz ve Yeşiltepe adına çok güzel bir gelişme.

şeklinde konuştu.

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06 Eki 2020 - 16:41 Malatya- Gündem

Muhabir Mutlu Sarıgül

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