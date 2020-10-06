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06 Eki 2020 - 16:30- Gündem G: 06 Eki 2020 - 16:41

Malatya Vekillerini Beğeniyor Mu?

BUSABAH gazetesi ve BUSABAHTV olarak Malatya’daki vatandaşlara “Çalışmalarını beğendiğiniz 3 tane milletvekili ismi sayar mısınız?” sorusunu yönelttik. Bazı vatandaşlar sorumuzu tepkiyle cevaplarken kimi vatandaş da halkın seçtiği vekillere yorum yapmanın doğru olamadığını belirtti.

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Malatya vekillerini beğeniyor mu? Bu sorunun cevabını Malatyalılardan aldık. Bazı vatandaşlar Malatya’daki milletvekillerinin çalışmadığını söylerken onların sadece seçimden seçime kapılarını çaldığını vurguladı. Vatandaşlar, Biri birinden beter! Herkes kendi çıkarına bakıyor, yazık günah değil mi! Milletin yarısı işsiz, oy zamanı kapıyı çalıyorlar, sonra oy bitti mi, iş bitti” dediler.

“BU CADDELERDE VEKİLLERİMİZİ GÖRMÜYORUZ”

Konu hakkında vatandaşlar şu yorumları yaptılar:

Recep Tayyip Erdoğan’la AK Parti arasında çok büyük bir makas var.  Neden makas var, seçimler olacak göreceksiniz Tayyip Erdoğan yüzde 60’ın üstünde oy alacak, AK Parti yine İstanbul, Ankara nasıl oy kaybettiyse milletvekilliğinde de bozguna uğrayacak. Neden bozguna uğrayacak; vekillerimiz halkın içine girmiyor. Bu caddelerde vekillerimizi görmüyoruz.
Malatya’da derdini döken bir Veli Ağbaba var, diğerleri de maaşını alıp yan gelip yatıyorlar. Ahmet Çakır, Allah için kaç kere televizyona çıktı konuştu, Malatya’nın hakkını savundu. Yine iyi kötü CHP’den bir Ağbaba var. Hani sevdiğimden değil Allah için söylüyorum. Bir Veli Ağbaba çalışıyor, Öznur Çalık ne yapıyor? Söylesin Allah için Malatya’da ne yaptığını söylesin. Sayın Cumhurbaşkanım bunları duysun; bakın şu milletin haline! Açlık bir yandan, susuzluk bir yandan, perişanlık bir yandan onlar zaten malı yiyor, gariban da ne yaparsa yapsın. İnsanlık bu mudur?

“MİLLETİN YARISI İŞSİZ”

Biri birinden beter! Hiçbir tanesi bir iş yapmıyor, bir hizmet yapmıyor. Oyumuzu boşuna verdik, bir tanesinden de razı değiliz. Malatya’ya ne yapmışlar, boş ben kendim Pütürgeliyim bir tanesi benim hemşerim Öznur Çalık, ne yapmış Pütürge’ye? Millete sorun hangisi razı milletvekillerinden hatta yabancı adamlara sorun. Herkes kendi çıkarına bakıyor, yazık günah değil mi! Milletin yarısı işsiz, oy zamanı kapıyı çalıyorlar sonra oy bitti mi iş bitti. Ben 10 sene meclis üyeliği yaptım cahil bir insan değilim.
Ne diyebilirim ki sonuçta halk seçmiş, biz ne dersek boş, demek ki bir çalışmaları var ki seçiyorlar. Yoksa milletvekili olarak seçmezler bence.
Malatya’nın vekilleri var mıydı? Bence yok. Olmayan bir şeyi nasıl sayayım ki şimdi vekilleri sayabilmem için seçim zamanında olmak lazım, o da billboarddaki reklamlardan yüzlerini görebiliyoruz. Onun haricinde ben Malatya’nın milletvekili olduğunu zannetmiyorum. Sadece seçim dönemlerinde vekil var. O da kendi çıkarları doğrultusunda varlar. Hizmet denen bir şey yok hizmeti sadece en tepeye endekslemişler, sokaklarda Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini zikrederek oy topluyorlar. Cumhurbaşkanı buraya gelip oy yapamaz, kaldırım da yapamaz, Malatya ekonomisine katkı da sağlayamaz. Genç nesilden olumlu cevap alamazsınız ama emeklilerden alırsınız.

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06 Eki 2020 - 16:30 Malatya- Gündem

Muhabir Şükran Malkoç

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