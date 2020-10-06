Ses Seda Yok!

Avrupa Birliği (AB) tarafından coğrafi işaret olarak tescil edilen kayısı, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından da alımı yapılarak gerçek değerine kavuşturuldu. Ancak kayısı gerçek değerine kavuşturulsa da, halen yeni bir Şire Pazarı’nın yapılmaması kayısının başkenti Malatya için büyük bir eksiklik yaşatıyor. Yeni bir Şire Pazarı’nın projesinin hazır olduğu geçtiğimiz yıllarda dile getirilse de bu konuyla ilgili bir çalışma yapılmaması, ‘çalışmalarda bir sıkıntı mı var?’ sorusunu akıllara getiriyor. BUSABAH gazetesine konuşarak yeni Şire Pazarı’yla ilgili son gelişmeleri anlatan Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni Şire Pazarı’yla ilgili yaklaşık bir yıldır bir çalışma yapıldığını ifade eden MTB Başkanı Ramazan Özcan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın göreve geldikten hemen sonra Ticaret Borsası olarak Büyükşehir Belediyesiyle birlikte Malatya’da yeni bir Şire Pazarı ve Buğday Pazarı’na çok büyük bir ihtiyaç olduğunu dile getirdiklerini söyledi.

NEZİH VE TEMİZ OLMASI GEREKİYOR

Mevcut Şire Pazarı’nın yetersiz olduğunu idile getiren Başkan Özcan,

Şu anda hizmet verdiğimiz mevcut alanların çok yetersiz olduğunu, özellikle bugün dünya kuru kayısının başkenti olan Malatya’da mevcut Şire Pazarı’nın bundan 25 yıl önce inşa edilmiş, o günkü şartlara göre yeterli ama bugünkü şartlara göre yeterli olmadığını görüyoruz. İhracatın 100 bin tona ulaştığı, üretim kapasitesinin 150 bin tona ulaştığı, Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Belgesiyle de taçlandırılmış bir ürünün alınıp satıldığı mekânın da dünyadaki karşılığı kadar nezih ve temiz olması gerekiyor.

BELEDİYEMİZ BİR ÇALIŞMA YAPIYORDU

Yeni Bir Şire Pazarı’yla ilgili Büyükşehir Belediyesinin bir çalışması olduğunu hatırlatan Başkan Özcan,

Mevcut yer ulaşım açısından da gerek fiziki olarak gerekse sağlık açısından bir kuru meyve, bir tarım ürünü açısından baktığımız zaman çok yetersiz olduğu kanaati bütün kamu idarecilerimiz, belediye başkanlarımız tarafından da yetersiz olduğu kanaatine varılmıştı. Bununla ilgili de Malatya Büyükşehir Belediyemiz bir çalışma yapıyordu. Bu çalışmaların artık son aşamaya geldiğini Sayın Belediye Başkanımız bize ifade ediyor. En son Buğday Pazarı’yla ilgili de geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Binası’nda bir toplantı gerçekleştirmiştik. Genel Sekreterimiz Yeni Şire Pazarı’yla ilgili de şu anda projelerin bitmek üzere olduğunu bize ifade etti. Ama biz her fırsatta acele etmemiz gerektiğini, artık kayısıda çok yeni bir dönem başladı.

ifadelerini kullandı.

HIZLI DAVRANMAK GEREKİYOR

Bir taraftan Lisanslı Depoculuk hayata geçirildi, bir taraftan Toprak Mahsulleri Ofisi kuru kayısı alım kararı aldı. Bunu da inşallah yeni bir Şire Pazarı’yla taçlandırmamız gerekiyor.

diyen Başkan Özcan, sözlerine şöyle devam etti:

Buradan tekrar Büyükşehir Belediye Başkanımıza bir an önce bu projelerin hayata geçirilmesi konusunda rica ediyoruz. Hızlı davranmak gerekiyor. Çünkü bu projeler uzun zamandır kamuoyunun yakinen takip ettiği ve umutla beklediği projeler. Hem tüccarlarımız hem de üreticilerimiz yeni bir temiz ve nezih bir mekânda kayısının alışverişinin yapılması, dünya ticaret merkezi haline dönüşecek, bugün dünyada karşılık bulmuş bir ürünün alışverişinin de daha düzgün bir yerde yapılması konusunda da herkesin hemfikir olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla biz tekrar Büyükşehir Belediye Başkanımızdan hızlı bir şekilde buraların bir an önce temelinin atılması kararını bekliyoruz. Sayın Başkan biliyorsunuz, billboardlarda bu çalışmaların yapıldığını, projelerin bitmek üzere olduğunu ifade etmişti. Biz de bir an önce esnaflar olarak, Malatya Ticaret Borsası ve ihracatçıları olarak burasının temelinin atılmasını bekliyoruz. Bu konuda başkandan bir duyarlılık bekliyoruz.