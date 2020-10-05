Kaplan Galibiyeti Hatırladı

Süper Ligin 4.haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Fraport-TAV Antalyaspor’u 1-0 mağlup etti ve bu sezonki ilk 3 puanına ulaştı. Karşılaşmanın tek golü 10. dakikada Tetteh’ten gelirken, bu futbolcunun bir vuruşunda da top direkten döndü. Antalyaspor, bu sezon ilk mağlubiyetini Malatya’da aldı. Yeni Malatyaspor’un farka ulaşmasını Antalya kalecisi Boffin engelledi. Yeni Malatyaspor’da 3 haftadır takımın kalesini koruyan ve ilk 11’de maçlara başlayan Arjantinli file bekçisi Guido Gabriel Herrera sürpriz bir kararla yedeğe çekilirken, kaleye Abdulsamed Damlu geçti. Sarı siyahlıların yeni defans oyuncuları Semih Kaya ile Wallace Fortuna Dos Santos ilk 11’de yer alırken, performansıyla eleştirilen Murat Akça ise yedekte kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Dakika 8: Adem ceza sahası yayının önünde faulle durduruldu. Serbest atışı Adem kullandı, top barajdan döndü, Hafez’in yaptığıikinci vuruş da defansa çarptı ve Antalyalı oyuncular taça gönderdiler.

Dakika 10 GOL: Bu dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Karim Hafes’in getirdiği topa defansın arkasına sarkarak sahip olan Tetteh, Kudriashov’u geçti, kaleciyle karşı karşıya iken, sol ayağıyla kalecinin sağından golü kaydetti:1-0

Dakika 26: Serbest atışı Cueva kullandı, savunmada Veysel kornerle tehlikeyi savuşturdu.Cueva’nın kullandığı kornerden gelen top arka direğe sekti, Ahmet Ildız’ın doldurduğu topa Acquah kafayı vurdu, Boffin uzandı ve gole izin vermedi.

Dakika 39: DİREKTEN DÖNDÜ: Bu dakikada Yeni Malatya, gol ararken direğe takıldı. Ani gelişen atakta sol çaprazdan cezasahasına sokulan Tetteh vurdu, top direkten döndü.

Dakika 44: Yeni Malatyaspor bir anda Cueva ile gol şansı yakaladı. Veysel’in hatalı pasında topu kapan Cueva, kalecinin cezasahası dışında olduğunu görünce aşırtma bir vuruşla topu kaleye göndermek istedi, ancak top kaleyi tutmadı ve pozisyon autla sonuçlandı.

Dakika 50: Yeni Malatya bu dakikalarda üst üste gol pozisyonuna girdi. Cueva’nın kullandığı korner atışından gelen top cezasahasında karambol yarattı. Semih Kaya dönerek vurdu, Boffin gole izin vermedi.

Dakika 53: Yeni Malatyaspor, bir kez daha Tetteh’le rakip alanda gol aradı. Topa en son sahip olan Tetteh’in şutu bir kez daha kaleci Boffin’de kaldı.

Dakika 60: Yeni Malatya atağında Cueva, Amilton tarafından faulle durduruldu. Hakem serbest vuruş kararı verirken, ev sahibi takım oyuncuları faul yapan oyuncuya kart için hakeme itirazda bulundular, ancak hakem kart çıkarmadı. Atışı Cueva kullandı, gelen topa Acquah kafayla vurdu, üstten aut.

Dakika 76: Yeni Malatyaspor, Tetteh ile bir kez daha golü aradı. Sağdan cezasahasına sokulan Tetteh, kaleciyle karşı karşıya iken vuruşunu yaptı, kaleci Boffin kaleye giden topa son anda ayak koydu ve gole izin vermedi. Kornerle sonuçlanan pozisyonun ardından atışı Zeki Yavru kullandı. Gelen topa Santos kafayı vurdu, aut.

Dakika 89: Antalya atağı tehlikeli gelişti. Amilton’un ortaladığı topa Orgill hamle yaptı. Ancak, bu oyuncunun topla buluştuğu pozisyonda ofsayt belirlendi.

Dakika 90: Yeni Malatya atağında Tetteh, topu Antalya ağlarına gönderdi. VAR’la görüşen hakem, ofsayt kararıyla golü saymadı. Kalan dakikalarda başka pozisyon olmadı ve Yeni Malatyaspor 3 puana uzandı.