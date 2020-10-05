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05 Eki 2020 - 15:45- Spor

Hamza Hocadan Yenilere Övgü

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Antalyaspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, ayağının tozuyla sahaya çıkan yeni transferleri beğendiğini söyledi.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
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Süper Lig’de sezonun ilk galibiyetini Antalyaspor karşısında alan Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Antalyaspor maçının kendileri açısından oldukça önemli bir karşılaşma olduğunu dile getiren Hamzaoğlu,

3 haftadır kazanamıyorduk. Milli maç arası öncesinde Antalyaspor maçını kazanmak istiyorduk. Antalyaspor geçtiğimiz sezondan bu yana istikrarını koruyan, kadrosunu koruyan bir takım açıkçası işimiz zordu.

dedi.

“SAHADA İYİ BİR GÖRÜNTÜ VERDİK”

Oyuncularının karşılaşmadaki konsantrasyonlarını beğendiğini de dile getiren başarılı teknik adam,

Yeni gelen oyuncularımızın da sahadaki performansları oldukça iyiydi. Bu da maça yansıdı ve kazandık, oyuncularımı tebrik ediyorum.

diye konuştu. Takıma en son katılan Semih Kaya ile Wallace’nin de tecrübeli isimler olduğunu kaydeden Hamzaoğlu,

Onların duruşu takıma da yansıdı, diğer oyuncuların da duruşunu etkiledi. İyi bir görüntü verdik sahada, iyi bir mücadele verdik. Tetteh’de iyi bir performans sergiledi. İnşallah bu durumu daha iyiye giderek devam ettirecektir.

dedi. Karşılaşmada kadrodaki kaleci değişimine de değinen Hamzaoğlu,

Herrera 3 haftadır çok talihiz goller yeyince bir dinlendirelim dedik kendisini, Abdulsamed’e görevi verdik o da bu şansı iyi değerlendirdi, her an hazır olduğunu gösterdi. İnşallah bundan sonra bu performansını devam ettirir.

diye konuştu.

# yeni malatyaspor, hamza hamzaoğlu, antalyaspor, süper lig

05 Eki 2020 - 15:45 Malatya- Spor

Muhabir Mutlu Sarıgül

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