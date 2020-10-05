“Liste Dışı Kimseyi Almadık”

Yeni Malatyaspor kulübünün resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada,
Yeni Malatyaspor’umuzun Antalyaspor ile oynadığı müsabakaya ilişkin maçın ardından Antalyaspor Kulübü tarafından yöneltilen ‘maça akreditesiz seyirci alındı’ yönündeki iddiaların hiçbir dayanağının olmadığını, maç günü organizasyon toplantısında TFF yetkilisine verilen Delegasyon 2 ve Delegasyon 3 listelerindeki isimler dışında kimsenin stada alınmadığını belirtmek isteriz” ifadelerine yer verildi. Maç içinde Antalyaspor yetkililerinin TFF temsilcilerinden tribündeki kişilerin kontrol yapılması talebinde bulunduğunun da belirtildiği açıklamada, “Akabinde akreditasyon listesi ve tribünde bulunan kişilerin TFF temsilcisinin talimatıyla kimlik ve delegasyon listesi kontrolü yapılarak herhangi bir problemin olmadığı tespit edilmiş ve bu durum Antalyaspor kulüp temsilcilerine bildirilmiştir. Bu duruma rağmen maç sonu yapılan açıklamalara bir anlam veremediğimizi açıkça ifade etmek isteriz. Antalyaspor Kulübü ve değerli camiasına 2020/2021 sezonunda başarılar dileriz.
denildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.