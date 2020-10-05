Yeşilyurt Ağır Yaralı!

3.Lig 1.Grup’ta 3.hafta karşılaşmasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor’u konuk etti. Yeşilyurt Belediyespor karşılaşmaya oldukça hızlı başladı. Turuncu yeşilliler, Akın Akman ile net bir gol fırsatından yararlanamadı. Oyunun üstünlüğünü elinde bulunduran Malatya temsilcisi aradığı golü bulamadı. Fatsa Belediyespor ise duran topta Muhammed Burak Çelik ile gole çok yaklaştı ancak meşin yuvarlak çerçeveyi bulamadı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Fatsa Belediyespor, mücadelenin 52.dakikasında Mehmet Seçme’nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Mücadelede başka gol olmayınca Fatsa Belediyespor, sahadan 3 puanla ayrıldı.
Yeşilyurt Belediyespor’da 75.dakikada Cihad Ateş’in ağlara gönderdiği top, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
STAT: Malatya Stadyumu
HAKEMLER: Aytaç Geçgel Ali Uğurtan Demirtaş, Ozan Burak Akduman.
YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: 25.Mustafa Gürbüz, 22.Erçin Ilgaz, 14.Gökhan Payal, 61.Mücahit Çakır, 33.İlker Günaslan, 17.Ali Kemal Başaran (Dk.78 Berke Yılmaz), 8.Fatih Ergen (Dk.58 Talha Aydemir), 4.Yasin Elmas (Dk.57 Cihad Ateş), 11.Akın Akman, 70.Halil Çelik (Dk.57 İzlem Balkız), 10. Emre Gemici
YEDEKLER: 69.İsmail Cengiz, 44.Erhan Gözetlik, 16.İzlem Anıl Balakkız, 20.Berke Yılmaz, 7.Talha Aydemir, 29.Cihad Ateş, 80.Sıddık Çelik
TEKNİK SORUMLU: Alaattin Gülerce
FATSA BELEDİYESPOR: 1.Ömür Çavuşoğlu, 5.Rıdvan Sönmez, 4.Enver Yıldız, 3.Gökhan Açıkgöz, 92.Tevfik Doğukan Pala, 47.Muhammed Burak Çelik (Dk.81 Emrah Günaydın), 88.Rıdvan Sağlam (Dk.81 Doğukan Bulut), 11.Mehmet Serçe (Dk.67 Haci Şükrü Çiçek), 77.Sinan Yazıcı (Dk.72 Kemal Bolat), 10.İsmail Bulut (Dk.81 Cevetcan Ekinci), 17.Fatih Arat
YEDEKLER: 75.Kadir Balcı, 14.Doğukan Bulut, 7.Haci Şükrü Çiçek, 21.Kemal Bolat, 6.Emrah Günaydın, 8.Onur Hafızoğlu, 28.Cevatcan Ekinci
TEKNİK SORUMLU: Murathan Karagöl
GOL: Dk.52 Mehmet Seçme (Fatsa Belediyespor)
SARI KARTLAR: Emre Gemici, Akın Akman, Erçin Ilgaz (Yeşilyurt Belediyespor), Enver Yıldız, Ömürcan Çavuşoğlu (Fatsa Belediyespor).
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.