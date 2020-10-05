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05 Eki 2020 - 15:15- Spor

Yeşilyurt Ağır Yaralı!

Misli.com 3. Lig 1.Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Fatsa Belediyespor’a 1-0 mağlup oldu.  

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
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3.Lig 1.Grup’ta 3.hafta karşılaşmasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor’u konuk etti. Yeşilyurt Belediyespor karşılaşmaya oldukça hızlı başladı. Turuncu yeşilliler, Akın Akman ile net bir gol fırsatından yararlanamadı. Oyunun üstünlüğünü elinde bulunduran Malatya temsilcisi aradığı golü bulamadı. Fatsa Belediyespor ise duran topta Muhammed Burak Çelik ile gole çok yaklaştı ancak meşin yuvarlak çerçeveyi bulamadı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Fatsa Belediyespor, mücadelenin 52.dakikasında Mehmet Seçme’nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Mücadelede başka gol olmayınca Fatsa Belediyespor, sahadan 3 puanla ayrıldı.  

Yeşilyurt Belediyespor’da 75.dakikada Cihad Ateş’in ağlara gönderdiği top, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.  

STAT: Malatya Stadyumu 

HAKEMLER: Aytaç Geçgel  Ali Uğurtan Demirtaş, Ozan Burak Akduman.

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: 25.Mustafa Gürbüz, 22.Erçin Ilgaz, 14.Gökhan Payal, 61.Mücahit Çakır, 33.İlker Günaslan, 17.Ali Kemal Başaran (Dk.78 Berke Yılmaz), 8.Fatih Ergen (Dk.58 Talha Aydemir), 4.Yasin Elmas (Dk.57 Cihad Ateş), 11.Akın Akman, 70.Halil Çelik (Dk.57 İzlem Balkız), 10. Emre Gemici 

YEDEKLER: 69.İsmail Cengiz, 44.Erhan Gözetlik, 16.İzlem Anıl Balakkız, 20.Berke Yılmaz, 7.Talha Aydemir, 29.Cihad Ateş, 80.Sıddık Çelik

TEKNİK SORUMLU: Alaattin Gülerce 

FATSA BELEDİYESPOR: 1.Ömür Çavuşoğlu, 5.Rıdvan Sönmez, 4.Enver Yıldız, 3.Gökhan Açıkgöz, 92.Tevfik Doğukan Pala, 47.Muhammed Burak Çelik (Dk.81 Emrah Günaydın), 88.Rıdvan Sağlam (Dk.81 Doğukan Bulut), 11.Mehmet Serçe (Dk.67 Haci Şükrü Çiçek), 77.Sinan Yazıcı (Dk.72 Kemal Bolat), 10.İsmail Bulut (Dk.81 Cevetcan Ekinci), 17.Fatih Arat 

YEDEKLER: 75.Kadir Balcı, 14.Doğukan Bulut, 7.Haci Şükrü Çiçek, 21.Kemal Bolat, 6.Emrah Günaydın, 8.Onur Hafızoğlu, 28.Cevatcan Ekinci 

TEKNİK SORUMLU: Murathan Karagöl 

GOL: Dk.52 Mehmet Seçme (Fatsa Belediyespor) 

SARI KARTLAR: Emre Gemici, Akın Akman, Erçin Ilgaz (Yeşilyurt Belediyespor), Enver Yıldız, Ömürcan Çavuşoğlu (Fatsa Belediyespor).

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05 Eki 2020 - 15:15 Malatya- Spor

Muhabir Mutlu Sarıgül

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