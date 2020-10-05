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05 Eki 2020 - 15:00- Yaşam G: 05 Eki 2020 - 14:37

Her Derde Deva “Keçiboynuzu”

Keçiboynuzunun faydaları saymakla bitmez! Pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan keçiboynuzu, genellikle Akdeniz bölgesinde yetişiyor. Ürünün besin değeri oldukça yüksek. Tatlı bir tada sahip olan ürün, özellikle sigara kullananlar kişilerin sağlığı için önemli fayda sağlıyor.

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Keçiboynuzunun faydaları hakkında BUSABAH gazetesine konuşan Aktar Abdullah Yakar, keçiboynuzunun tam mevsimi olduğunu ve tüketilebilirliği uygun olan kişiler tarafından düzenli olarak kullanılması halinde birçok hastalığa iyi geleceğini belirtti. Yakar,

Genellikler meyveleri kullanılır ve şifa yönü oldukça yüksektir. Akciğere çok faydası vardır. Bronşları açar, balgamı söktürür, göğsü yumuşatır. Özellikle sigara içenler için çok faydalıdır. Mide ve bağırsak hastalıklarına iyi geldiği gibi astım ve bronşit hastalarını da yarar sağlar. Öksürüğü keser, vücudu şişmanlatır. Ayrıca sinirleri yatıştırmaya yardımcı olur.

dedi.

DİĞER ADI HARNUP

Aktar Abdullah Yakar:

Baklagiller familyasından olan 8-10 metre yüksekliğinde yaprak dökmeyen keçiboynuzu ağacı harnup olarak da bilinir. Ülkemizde genellikle Akdeniz bölgesinde yetişir. A,B ve E vitaminleri ile bol miktarda kalsiyum, fosfor ve potasyum içerir.

ifadelerine yer verdi.

ŞİFA YÖNÜ OLDUKÇA YÜKSEK

Keçiboynuzunun hangi hastalıklara iyi geldiği hakkında bazı bilgiler veren Aktar Yakar,

Genellikler meyveleri kullanılır ve şifa yönü oldukça yüksektir. Akciğere çok faydası vardır. Bronşları açar, balgamı söktürür, göğsü yumuşatır. Özellikle sigara içenler için çok faydalıdır. Mide ve bağırsak hastalıklarına iyi geldiği gibi astım ve bronşit hastalarını da yarar sağlar. Öksürüğü keser, vücudu şişmanlatır. Ayrıca sinirleri yatıştırmaya yardımcı olur. Cinsel gücü ve isteği arttırır, iktidarsızlığa iyi gelir. Kemik erimesini azalttığı gibi hafızayı güçlendirir, dikkati arttırır.

sözlerini kaydetti.

BİRÇOK FAYDASI VAR

Genellikle meyveleri taze olarak yenir ama yiyemeyenler için çay olarak da kullanılabilir.

kelimelerine yer veren Aktar Abdullah Yakar şöyle devam etti:

Düzenli olarak kullanılan keçiboynuzu pekmezi, kan değeri düşük olan kişiler de ya da sperm azlığı şikâyeti olanlar da çok faydalıdır. Akciğeri ilgilendiren sorunlarda bolca kullanılması tavsiye edilir. Antioksidan özelliğiyle doğal bir antibiyotik özelliği olan keçiboynuzu, kalp ve damar sağlığına faydalıdır. Kanı temizleme ve damar tıkanıklıklarını giderme özelliği vardır. Kış aylarında artan astım atakları ve bronşit hastalıklarına iyi gelen keçiboynuzu şiddetli öksürüklere karşı dahi çok etkilidir.

# Keçiboynuzu, abdullah yakar, Mide ve bağırsak hastalıkları, kemik erimesi, antioksidan, bronşit, damar tıkanıklıkları, harnup, busabah

05 Eki 2020 - 15:00 - Yaşam

Muhabir Şükran Malkoç

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