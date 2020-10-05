05 Eki 2020 - 18:00- Sağlık

Geçmeyen Kulak Tıkanıklığı Tümör Habercisi

Kulak tıkanıklığı veya çınlama ilk bakışta sıradan rahatsızlıklar gibi görünebiliyor. Ancak genellikle önemsenmeyip tedavisi geciktirilen bu problemler, bazen ciddi bir kulak tümörünün habercisi olabiliyor. Cep telefonlarının aşırı kullanımıyla da ortaya çıkabilen kulak tümörleri, erken tanı ve doğru zamanda yapılacak cerrahi müdahale ile tedavi edilebiliyor.