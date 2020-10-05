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05 Eki 2020 - 14:30- Kültür & Sanat G: 05 Eki 2020 - 14:20

Alo 185’e 400 Bin İstek Ve Talep Geldi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşların şikâyet ve taleplerini rahatlıkla iletebilmesi için hizmete sunulan Alo 185 Çağrı Merkezine, 2019 yılının Nisan ayından bugüne kadara 400 binin üzerinde talep ve şikâyet geldi. Anında sahadaki personele iletilen tüm çağrılar çözüme kavuşturuldu.
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MASKİ Genel Müdürü M. Yaşar Karataş, 185 Çağrı Merkezi ekibini ziyaret ederek, bir süre gelen çağrılara baktı. Genel Müdür Karataş, 185 Çağrı Merkezinin 7/24 kesintisiz çalışmaya devam ettiğini ifade etti.

Karataş,

Vatandaşlarımızın hizmetlere daha kolay erişimini sağlamak amacıyla Alo 185 Çağrı Merkezinde, gelen talep ve şikâyetleri dinleyip, çözüm üretebilmesi için ilgili birimlere aktarımını gerçekleştiriyoruz. 185 Çağrı Merkezinde, talepler ve istekler bekleme süresi olmadan ilgili birimlere aktarılırken, su arıza, kanalizasyon arıza, kaçak su ihbarı gibi birçok konuda vatandaşların sorunlarını doğrudan iletebileceği bir sistem sağlanıyor. Malatya’nın her noktasına haftanın 7 günü 24 saat hizmet veren Alo 185 Çağrı Merkezi çalışanlarımız da mesai kavramı olmaksızın arıza, ihbar, şikâyet, planlı ve plansız su kesintileri gibi her türlü konunun en hızlı şekilde kaydını alıp, ilgili birimlere yönlendirerek, vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyor. Çağrı Merkezimiz, hizmet kalitesi standartlarını her geçen gün vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda artırarak, çizgisini en üst seviyelere çıkarmaktadır. Vatandaşlarımızın taleplerinin sonuçlandırılmasında yoğun mesai harcayan Alo 185 Çağrı Merkezi çalışanlarımıza teşekkür ederim.

diye konuştu. (Bülten)

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05 Eki 2020 - 14:30 Malatya- Kültür & Sanat

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