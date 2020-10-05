05 Eki 2020 - 14:30- Kültür & Sanat

Alo 185’e 400 Bin İstek Ve Talep Geldi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşların şikâyet ve taleplerini rahatlıkla iletebilmesi için hizmete sunulan Alo 185 Çağrı Merkezine, 2019 yılının Nisan ayından bugüne kadara 400 binin üzerinde talep ve şikâyet geldi. Anında sahadaki personele iletilen tüm çağrılar çözüme kavuşturuldu.