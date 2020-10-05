Alo 185’e 400 Bin İstek Ve Talep Geldi

MASKİ Genel Müdürü M. Yaşar Karataş, 185 Çağrı Merkezi ekibini ziyaret ederek, bir süre gelen çağrılara baktı. Genel Müdür Karataş, 185 Çağrı Merkezinin 7/24 kesintisiz çalışmaya devam ettiğini ifade etti.
Karataş,
Vatandaşlarımızın hizmetlere daha kolay erişimini sağlamak amacıyla Alo 185 Çağrı Merkezinde, gelen talep ve şikâyetleri dinleyip, çözüm üretebilmesi için ilgili birimlere aktarımını gerçekleştiriyoruz. 185 Çağrı Merkezinde, talepler ve istekler bekleme süresi olmadan ilgili birimlere aktarılırken, su arıza, kanalizasyon arıza, kaçak su ihbarı gibi birçok konuda vatandaşların sorunlarını doğrudan iletebileceği bir sistem sağlanıyor. Malatya’nın her noktasına haftanın 7 günü 24 saat hizmet veren Alo 185 Çağrı Merkezi çalışanlarımız da mesai kavramı olmaksızın arıza, ihbar, şikâyet, planlı ve plansız su kesintileri gibi her türlü konunun en hızlı şekilde kaydını alıp, ilgili birimlere yönlendirerek, vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyor. Çağrı Merkezimiz, hizmet kalitesi standartlarını her geçen gün vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda artırarak, çizgisini en üst seviyelere çıkarmaktadır. Vatandaşlarımızın taleplerinin sonuçlandırılmasında yoğun mesai harcayan Alo 185 Çağrı Merkezi çalışanlarımıza teşekkür ederim.
diye konuştu. (Bülten)
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.