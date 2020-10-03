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03 Eki 2020 - 17:45- Spor G: 03 Eki 2020 - 17:26

Donald Gitti Mcdonald Geliyor!

Sezon başında Mıtchell Donald’ı Erzurum’a gönderen Yeni Malatyaspor, kadrosuna bu kez İskoçlu Mc Donald’ı katmak için harekete geçti. 32 yaşındaki tecrübeli ön libero Fulham’da forma giyiyor.

Fatih Avcı
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Yeni Malatyaspor, İngiliz ekibi Fulham’ın formasını giyen 32 yaşındaki İskoç önlibero Kevin McDonald’ı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Transferin bitmesine sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran Yeni Malatyaspor, savunma hattını iki stoper ile güçlendirdi. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı siyahlılar, önlibero mevkii için aradığını İngiltere’de buldu. Doğu Anadolu temsilcisi, İngiltere Premier Lig ekibi Fulham’da forma giyen 32 yaşındaki İskoç önlibero Kevin McDonald’ı transfer etmek için girişimde bulundu.

KARİYERİNDE ÖNEMLİ KULÜPLER VAR

22 Temmuz 2016’da Wolverhampton Wanderers kulübünden Fulham’a transfer olan Kevin McDonald’ın kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan İskoç oyuncu, önlibero ve orta sahada görev yapıyor. Kulüp taraflı bir sene sözleşme opsiyonu bulunan Kevin McDonald, daha önce Scunthorpe United, Notts County, Burnley, Dundee FC, Sheffield United ve Wolverhampton Wanderers takımlarının formalarını giydi. İngiltere Championship’te 210 karşılaşmada görev alan tecrübeli futbolcu, bu karşılaşmalarda 12 gol kaydederken, 19’da asist yaptı.

# yeni malatyaspor, Fulham, Mc Donald, transfer, İngiltere Premier Lig, İngiltere Championship

03 Eki 2020 - 17:45 Malatya- Spor

Muhabir Fatih Avcı

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