Dünyayı etkisi alan koronavirüs ( Covid-19) sürecinde ‘Birlikte daha güçlüyüz’ vurgusuyla hareket eden Fenerbahçe Spor Kulübü, Süper Lig ekiplerine mektup göndererek ürünlerinin Fenerium Mağazaları’nda satılabileceğine dair bir mesaj yollamıştı. Yeni Malatyaspor Kulübü de bu mesaja olumlu cevap verdi. Sarı siyahlı takımın forması Maraton Alt Fenerium Mağazasında satışa sunuldu. İlk etapta mağazada forması satılan ekipler şu şekilde sıralandı: Atakaş Hatayspor, Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük, Fraport-Tav Antalyaspor, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor, Bş. Bld. Erzurumspor.
03 Eki 2020 - 17:30- Spor Güncelleme: 03 Eki 2020 - 17:19
Forma Fenerium’da Satışta
Dünyayı etkisi alan koronavirüs (Covid-19) sürecinde ‘Birlikte daha güçlüyüz’ vurgusuyla hareket eden Fenerbahçe Spor Kulübü, Süper Lig ekiplerine mektup göndererek ürünlerinin Fenerium Mağazaları’nda satılabileceğine dair bir mesaj yollamıştı.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.