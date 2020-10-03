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03 Eki 2020 - 17:30- Spor G: 03 Eki 2020 - 17:19

Forma Fenerium’da Satışta

 Dünyayı etkisi alan koronavirüs (Covid-19) sürecinde ‘Birlikte daha güçlüyüz’ vurgusuyla hareket eden Fenerbahçe Spor Kulübü, Süper Lig ekiplerine mektup göndererek ürünlerinin Fenerium Mağazaları’nda satılabileceğine dair bir mesaj yollamıştı.

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 Dünyayı etkisi alan koronavirüs ( Covid-19) sürecinde ‘Birlikte daha güçlüyüz’ vurgusuyla hareket eden Fenerbahçe Spor Kulübü, Süper Lig ekiplerine mektup göndererek ürünlerinin Fenerium Mağazaları’nda satılabileceğine dair bir mesaj yollamıştı. Yeni Malatyaspor Kulübü de bu mesaja olumlu cevap verdi. Sarı siyahlı takımın forması Maraton Alt Fenerium Mağazasında satışa sunuldu. İlk etapta mağazada forması satılan ekipler şu şekilde sıralandı: Atakaş Hatayspor, Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük, Fraport-Tav Antalyaspor, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor, Bş. Bld. Erzurumspor.

# Birlikte daha güçlüyüz, Fenerium, covid-19, Fenerbahçe Spor Kulübü, süper lig, yeni malatyaspor kulübü

03 Eki 2020 - 17:30 - Spor

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