Spor Haftası Sona Erdi

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, bir hafta süren etkinliklerle ilgili verdiği bilgide,
Sağlıklı yaşam ve spor yapma alışkanlığı kazandırmak, spor kültürünün tabana yaymak, Digital medyayı etkin kullanarak spor branşlarının bilinirliğini arttırmak, spor, fiziksel faaliyetler gibi konular hakkında bilgi ve farkındalığı artırmak, bireylerin spor branşlarına daha bilinçli katılımını sağlamak, Sağlıklı Beslenme bilincinin oluşmasını sağlamak, Ülkemizin spor, sağlık ve kültür turizmine katkıda bulunulmasının hedeflendiği spor faaliyetleri, şehrimizin değişik noktalarında gerçekleştirildi.
dedi. Korona virüse karşı mücadele kapsamında önlemler alarak şehrin kültürel ve turizm değerlerinin yüksek olan yerlerinde Jimnastik, Masa Tenisi, Bisiklet, Tekvando Poomse, Karate Kata, Futbol penaltı atışları, Dart, Atletizm parkur, Dağcılık ve Eskrim gibi branşlarda etkinlikler yapıldı. Bir hafta boyunca, değişik branşlarda düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinliklerinin doldu dolu geçtiği kaydedildi. (İHA)
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.