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03 Eki 2020 - 17:20- Spor G: 03 Eki 2020 - 17:07

Spor Haftası Sona Erdi

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından organize edilen Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Avrupa Spor Haftası dolu dolu geçti.
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Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, bir hafta süren etkinliklerle ilgili verdiği bilgide,

Sağlıklı yaşam ve spor yapma alışkanlığı kazandırmak, spor kültürünün tabana yaymak, Digital medyayı etkin kullanarak spor branşlarının bilinirliğini arttırmak, spor, fiziksel faaliyetler gibi konular hakkında bilgi ve farkındalığı artırmak, bireylerin spor branşlarına daha bilinçli katılımını sağlamak, Sağlıklı Beslenme bilincinin oluşmasını sağlamak, Ülkemizin spor, sağlık ve kültür turizmine katkıda bulunulmasının hedeflendiği spor faaliyetleri, şehrimizin değişik noktalarında gerçekleştirildi.

dedi. Korona virüse karşı mücadele kapsamında önlemler alarak şehrin kültürel ve turizm değerlerinin yüksek olan yerlerinde Jimnastik, Masa Tenisi, Bisiklet, Tekvando Poomse, Karate Kata, Futbol penaltı atışları, Dart, Atletizm parkur, Dağcılık ve Eskrim gibi branşlarda etkinlikler yapıldı. Bir hafta boyunca, değişik branşlarda düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinliklerinin doldu dolu geçtiği kaydedildi. (İHA)

# Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu, spor haftası, malatya gençlik ve spor İl müdürlüğü, avrupa spor haftası, Atletizm, Dağcılık ve Eskrim, masa tenisi, bisiklet, Jimnastik, Tekvando Poomse, Karate Kata

03 Eki 2020 - 17:20 Malatya- Spor

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