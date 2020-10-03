Yeşilyurt’un Kupada Rakibi Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda 1 ve 2. eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kura çekimi TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop nezaretinde gerçekleştirildi. Misli.com TFF 3. Lig’den 42 takımın katılacağı 1. Eleme Turu ile TFF 3. Lig’den diğer 25 ekip ve 1. Eleme Turu’nu geçen 21 takım olmak üzere toplam 46 ekibin yer alacağı 2. Eleme Turu kuralarının çekimine, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Profesyonel Kurul Genel Direktörü Tuncay Yanık ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın katıldı. Ziraat Türkiye Kupası’nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak 1. eleme turu müsabakaları 13, 14 ve 15 Ekim’de, 2. eleme turu maçları da 20, 21 ve 22 Ekim’de yapılacak. Türkiye Kupası’nda 1 ve 2. tur eşleşmeleri şöyle:

1. Tur eşleşmeleri

Şile Yıldızspor – Modafen, Arnavutköy Belediyespor – Çengelköy, Yalovaspor – Halide Edip Adıvarspor, 1877 Alemdağspor – Edirne Belediyesi Paş Edirnespor, Tekirdağspor – Bayrampaşa, Belediye Kütahyaspor – Bursa Yıldırımspor, Bergama Belediyespor – Manisaspor, Kırıkkale Büyük Anadoluspor – Gölcükspor, Altındağspor – Çankaya FK, Tokatspor – Erbaaspor, Çarşambaspor – Yozgatspor 1959, 52 Orduspor – Arhavispor, Fatsa Belediyespor – Yomraspor, Mardin Fosfatspor – Siirt İl Özel İdaresi, Elazığ Karakoçan FK – Batman Petrolspor, Kozanspor – Kahta 02 Spor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor – Adıyaman 1954 Spor, İçel İdmanyurdu – Ceyhanspor, İskenderun FK – Payasspor, Alanya Kestelspor – Karaman Belediyespor, Isparta 32 Spor – Kemerspor 2003.