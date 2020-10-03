Kaplan Galibiyeti Hatırladı!

Süper Lig’in 4. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor’u 1-0 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı.
10. dakikada Karim Hafez’in rakip sahaya doğu yaptığı ortada topla buluşan Tetteh'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
16. dakikada Hakan’ın rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alarak yaptığı vuruşta Yeni Malatyaspor savunması araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
39. dakikada ceza sahasında topla buluşan Tetteh'in sert vuruşunda meşin yuvarlak direğe çaparak dışarı çıktı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada sol kanattan gelişen atakta Adem’in kale içerisine çektiği şutta oluşan karambolde topla buluşan Semih beklemeden vurdu ancak kaleci topu ağlara gitmeden son anda engelledi.
66. dakikada Sidney’in sağ kanattan çektiği şut, savunmaya tarafından tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı.
74. dakikada Antalyaspor’da Eren, sağ kanatta rakip yarı alanına taşıdığı topu ceza alanına ortaladı ancak hiçbir takım arkadaşı dokunamayınca top savunma tarafından uzaklaştırıldı.
90. dakikada ceza alanı dışından Bünyamin’in kullandığı serbest vuruşta Yeni Malatyaspor savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Alper Ulusoy xx, Hasan Hüseyin Tetik xx, Bersan Duran xx
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed xx, Chebake xx, Wallace xx, Semih xxx (Hadebe dk. 83 ?), Karim xx, Ahmed xx, Acquah xx (Ndayishimiye dk. 83 ?), Cueva xxx (Mustafa dk. 83 ?), Lukoki xx (Zeki dk. 68 x), Adem xxx, Tetteh xxx (Kubilay dk. 90 ?)
Yedekler: Herrera, Umut Bulut, Hadebe, Fofana, Murat Akça, Youssouf Ndayishimiye, Bülent Cevahir
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Antalyaspor: Boffin x, Bünyamin Balcı x, Veysel x, Kudriashov x, Eren x, Nuri x (Podolski dk. 45 x), Hakan x, Amilton x, Mukairu x (Sidney dk. 45 x), Fredy x (Ufuk dk. 76 x), Jahovic x (Orgill dk. 45 x),
Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Edinaldo Gomes Pereira, Ufuk Akyol, Omar İmeri, Gökdeniz Bayrakdar, Mert Yılmaz
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Gol: Tetteh (dk. 10) (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Wallace, Lukoki, Karim Hafez, Abdulsamed (Yeni Malatyaspor), Eren, Fredy (Antalyaspor)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.