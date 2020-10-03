Vali Baruş İş Yerlerini Denetledi Bin 269 İhbar, 146 Bin 146 Denetim

Denetime Vali Aydın Baruş, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Atalan, ESOB Başkanı Şevket Keskin, Ziraat Odası adına Süleyman Boyraz ve görevli personel katıldı.
Sağlık İçin Hepimiz İçin’ mottosu ile İçişleri Bakanlığımızın talimatlarıyla her hafta yaptığımız denetimlere bu hafta da Eskimalatya'nın merkezinde devam ediyoruz.
diyerek sözlerine başlayan Vali Aydın Baruş,
Bu denetimlerde ki amacımız kamuoyunun duyarlılığını artırmak, esnafımızın duyarlılığını artırmak, vatandaşlarımızın duyarlılığını artırmak… Yoksa bu denetimleri eksik bulmak için yapmıyoruz. Denetimde görevli çok sayıda ekibimiz var. Malatya'da 500'ün üzerinde ekibimiz düzenli denetimlerine devam ediyor. Ayrıca polisimizden, jandarmamızdan oluşan ekiplerimiz de gece-gündüz, 24 saat denetimlerine devam ediyorlar. Vatandaşlarımızda özellikle maske takma konusunda belli bir duyarlılık oluştu. Sosyal mesafe konusunda aynı duyarlılığı oluşturabilmek için bu bilinçlendirme denetimlerimiz devam edecek. Bu denetimler sonucunda işyerinde kuralları ihlal ettiğini saptadıklarımızda, ilk önce uyarıyoruz. Bu uyarıya rağmen aynı kurallara aykırı uygulama devam ediyorsa para cezası uyguluyoruz, para cezasından sonra devam edenlere de işyeri kapatma cezası uyguluyoruz. Nitekim kapattığımız iş yerleri de oldu. Esnafımızın mağdur olmaması için hem kendi sağlıkları için hem de müşterilerinin sağlıkları için bu kurallara harfiyen riayet etmesi lazım. Çünkü Pandemi süreci çok iyi yönetmemiz gereken bir süreç.
diye konuştu.
BİZ YASAKLARIN GELMESİNİ İSTEMİYORUZ
Esnafımızın, vatandaşımızın mağdur olmasını istemiyoruz. Ama bu tamamen kurallara uymaya bağlı. Bir de sadece denetimle bu işi başaramayız. Çünkü herkesin başına, her esnafın başına 24 saat birisini dikmemiz mümkün değil. Bunu yaptığımız yerler var, örneğin düğün salonlarında yapıyoruz, taziye yerlerinde yapıyoruz orada nöbetçi arkadaşlarımız bekliyor. Bütün basın mensuplarından ricam; bu duyarlılığın artması için lütfen uyarılarımızı sık sık tekrar edin.
diyen Vali Baruş, sözlerini şöyle sürdürdü:
İş yeri Denetim Sistemi’ merkezi bir sistem. Denetimde bulunan arkadaşlarımız, iş yeri bilgilerini giriyorlar, orada saptamış oldukları durumu giriyorlar ve yaptırım uygulandıysa yaptırımı da burada belirtiyorlar.
Bugüne kadar Malatya genelinde 146 bin 146 denetim yapmışız. Bin 269’u ihbar üzerine denetim. Çünkü biz vatandaşlarımızdan, dikkat ederseniz hem polis araçlarımızdan, jandarma araçlarımızdan ve cami hoparlörlerinden yaptığımız uyarılarda eğer bir kurala uymama durumu görürlerse bunu mutlaka 155 ve156 numaralı telefonlara bildirmelerini istiyoruz.
İŞİ GÜCÜ OLMAYANLAR SOKAKTA BOŞ BOŞ DOLAŞMASIN
Sadece bizim kurallara uymamız yetmez. Karşımızdaki insanların da kurallara uyması lazım. Çevremizdekiler de kurallara uymazsa karşımızdaki maske takmıyorsa, gittiğimiz iş yerinde bu mesafe kurallarına uyulmamış bir düzen alındıysa, oturma düzeni buna uygun değilse bilin ki sizin sağlığınız tehlikede. Onun için kesinlikle maskesiz olanlarla konuşmayalım ve gerekli tedbirleri, mesafe tedbirlerini almayan, lokantasında, çay bahçesinde, çay ocaklarında, kahvehanelerde oturmayalım. Eğer oturduğumuz zaman aramızda en az bir buçuk iki metre mesafede kalmasına dikkat edersek tehditten uzaklaşmış oluruz buna özellikle dikkat edelim. Tekrar buradan bir uyarım daha var; İşi gücü olmayanlar sokakta boş boş dolaşmasınlar. Kalabalık oluşturmasınlar çünkü işi gücü olan insanlarla sosyal teması arttırıyorlar. Bu da hastalığın bulaşma riskini arttırıyor.
TOPLU TAŞIMADA HES KODU ZORUNLULUĞU GELECEK
Denetimlerimizde 50 bin 606 iş yeri denetimimiz var. Bu demektir ki günde ortalama 4 bin ile 4 bin 500 denetim yapılıyor. Denetim yönünden eksiğimiz yok ama duyarlılık yönünde bunu daha ileriye taşımamız lazım. Bir de bildiğiniz gibi il Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bazı iş yerlerinde HES kodu zorunluluğu getirdik. Kamu kurumları, oteller, pansiyonlar, PTT, banka şubeleri yakın zamanda İçişleri Bakanlığımızın talimatı ile toplu taşıma sisteminde toplu taşıma kartları kullanan vatandaşlarımızın kartlarını kişiselleştirilmesi ile birlikte artık belediye tarafından kullanılan veya özel halk otobüslerinde kişiselleştirilmiş kartı kullanan vatandaşlarımızın da HES kodu uygulamasına dahil olmasını sağlayacağız. Böylece artık toplu taşıma araçlarına da HES kodu sakınca olmadığı bilinen insanlar binebilecek. Karantina altında olması gereken insanlar toplu taşıma araçlarına alınmayacak.
Bu denetim faaliyeti hayatımızın her safhasına doğru genişliyor. Biz bu denetim faaliyetlerini ne kadar titiz yapabilirsek vatandaşlarımız da bunlara uymada ne kadar titizlik gösterirlerse İnşallah bu hastalığın gerilemesini bir süre sonra da artık sosyal hayatımızı çok olumsuz etkilemeyecek hale gelmesini sağlayabiliriz.
(Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.