03 Eki 2020 - 16:50- Yaşam

Vali Baruş İş Yerlerini Denetledi Bin 269 İhbar, 146 Bin 146 Denetim

Vali Aydın Baruş, Battalgazi ilçe merkezinde İl Pandemi Kurulu üyeleriyle birlikte iş yeri denetimi yaptı. Vali Baruş, bugüne kadar Malatya genelinde 146 bin 146 denetim yaptıklarını ve bunun bin 269’unun ihbar üzerine denetim olduğunu sözlerine ekledi.