Busabah Malatya Busabah Malatya
03 Eki 2020 - 16:10- Kültür & Sanat G: 03 Eki 2020 - 15:03

Dilek’in Kimliğine Yeni Güzellikler Kazandırılıyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Doğal ve tarihi zenginliklere sahip Dilek Mahallemizde yaşayan hemşerilerimizin huzur ve refah seviyesini artıracak, bölgemize yeni güzellikler kazandıracak yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Yeşilyurt’un dört bir tarafında inceleme ziyaretlerine devam eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen, Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Bülent Çetin Yeşilbahçe ve Yeşilyurt Belediyesi Meclis Üyeleriyle birlikte gittiği Dilek mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelip, devam eden yatırımları inceledi.

Gerçekleşen hizmetlerden dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Dilek Mahalle Muhtarı Ali Aslan,

Sayın Başkanımızı ve ekiplerini mahallemizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duymaktayız. Yeşilyurt Belediyemizin ekipleri sathi kaplama çalışması öncesinde alt yapı malzeme serimlerine devam ediyorlar. Bölgemizde ki yol açma ve yenileme hizmetlerinden dolayı Sayın Başkanımıza ve ekiplerine teşekkür ediyorum.

diye konuştu.

“DİLEK MAHALLEMİZİN ULAŞIM AĞINI DAHA AKICI HALE GETİRİYORUZ”

Dilek Mahallesi’nin yeni yatırımlarla daha da güzelleşeceğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,

Bütün yaşam alanlarımızın aynı düzeyde gelişmesi ve kalkınması adına çok yoğun çalışıyoruz. Özellikle yol, kaldırım ve mesire alanlar açısından kırsal mahallerdeki eksiklerin giderilmesi noktasında önemli yatırımlarda bulunuyoruz. İlçemizin dört bir tarafında, dağ tepe demeden yeni yollar açıp, mevcut yollarımızın standardını yükselten Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Dilek Mahallemizde planlamaya aldığımız yolların akıcı ve konforlu olması adına çalışıyorlar. Verimli toprakları ve güler yüzlü insanlarıyla kendisine has güzellikleri içerisinde barındıran Dilek bölgemizin farklı alanlarında yürütülen çalışmalarda büyük bir mesafe aldık. Şu anda bulunduğumuz bölgede sadece 652 metrelik yolumuzu sathi kaplama ve soğuk asfalt çalışmasıyla daha modern hale getirmek adına malzeme serimi devam etmektedir. Havaların iyi gitmesini de fırsat bilerek Porga’dan Örnekköy’e, Kuyulu’dan Cafana’ya, Şahnahan’dan Dilek’e kadar geniş bir alanda ulaşım ağımızı daha modern hale getirmek adına çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Kış dönemine girmeden önce bölgelerimizde planlamaya aldığımız tüm yatırımları tamamlamayı hedefliyoruz, ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Bizler bir yandan çalışmaları yerinde takip ederken diğer taraftan muhtarımız, mahalle sakinlerimiz ve esnaflarımızla bir araya gelerek fikir alış verişinde bulunuyoruz. Dilek bölgemizin doğal ve tarihi kimliğine yeni güzellikler kazandırıyoruz. Vatandaşlarımızla bu tür görüşmelerimiz, çözüm odaklı hizmet anlayışımızın daha sağlıklı bir şekilde yerine gelmesini sağlıyor. Bize iletilen talepleri yerine getirmek adına çalışmalarımızı hemen başlatıyoruz, diğer kurumlara yönelik istekleri de ilgili yerlere iletiyoruz. Hemşehrilerimizin refahı ve mutluluğu için tüm ekibimizle sahada olmayı sürdüreceğiz.

sözlerine yer verdi.

Dilek’teki yol yapım ve diğer yatırım alanlarını inceledikten sonra esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’ta ki tüm yatırımların temeline ‘ Gönül Belediyeciliği’ ilkesini yerleştirdiklerini söylerken,

  Ortak akıl anlayışıyla yönettiğimiz Yeşilyurt’umuzu geleceğe esnaflarımız ve vatandaşlarımızla birlikte taşıyoruz. Hemşehrilerimizle el ele gönül gönüle vererek yılmadan, yorulmadan çalışıyoruz.

şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)

# mehmet çınar, Dilek, yeşilyurt belediye, kadircan esen, Bülent Çetin, ali aslan

03 Eki 2020 - 16:10 Malatya- Kültür & Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Malatya'ya Ödül mask
Malatya'ya Ödül
Yazar, Malatya'daki Tarihi Mekanlara Hayran Kaldı mask
Yazar, Malatya'daki Tarihi Mekanlara Hayran Kaldı
Altın Kayısı Ödülleri'nin 2'incisi Düzenlendi mask
Altın Kayısı Ödülleri'nin 2'incisi Düzenlendi
Malatya garına adanmış bir hayat: Kara Tren gecikir mask
Malatya garına adanmış bir hayat: Kara Tren gecikir
Talep çok çırak yok! mask
Talep çok çırak yok!
Gedik Tepesine Oba çadırı mask
Gedik Tepesine Oba çadırı
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Savunmaya İtalya’dan Takviye Yolda mask
Savunmaya İtalya’dan Takviye Yolda
Keskin’den Camiaya Ültimatom! mask
Keskin’den Camiaya Ültimatom!
Murat Akça’nın Hatalarını Durduramayan Yönetim Bir Stoper Daha Aldı mask
Murat Akça’nın Hatalarını Durduramayan Yönetim Bir Stoper Daha Aldı
Emre’den Kral Başlangıç mask
Emre’den Kral Başlangıç
Otobüs Seferinden Esrar Çıktı mask
Otobüs Seferinden Esrar Çıktı
Forma Savaşı Başladı mask
Forma Savaşı Başladı

GALERİ

Kayısı Diyarında Patates Hasadı Başladı mask
Kayısı Diyarında Patates Hasadı Başladı
Malatya’da Zincirleme Kaza mask
Malatya’da Zincirleme Kaza
Malatya’da Otobüste Ayakta Yolcu Taşımama Tartışması mask
Malatya’da Otobüste Ayakta Yolcu Taşımama Tartışması
Engellilerin Adını Kullanarak Yardım Toplayanlar Hakkında Suç Duyurusu mask
Engellilerin Adını Kullanarak Yardım Toplayanlar Hakkında Suç Duyurusu
Malatya'da Silahlı Kavga mask
Malatya'da Silahlı Kavga
Deprem Konutlarında Son Durum mask
Deprem Konutlarında Son Durum
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL