Malatya 4. Sırada

Eylül 2020 ihracat rakamlarını değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, ihracatta hızlı toparlanmanın devam ettiğini, 2020 yılsonu hedeflerine ulaşmak için bütün sektör ihracatçılarının var güçleriyle çalışmaya devam ettiğini ifade etti. Başkan Kileci yaptığı değerlendirmede, Eylül 2020’de Güneydoğu Anadolu Bölgesinden yüzde 11,7’lik artışla 898 milyon 817 bin dolarlık bir ihracat gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK EYLÜL AYI İHRACATI

GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci Eylül 2020 ihracat rakamları hakkında yaptığı değerlendirmede, “Eylül 2020 ihracat verileri gösteriyor ki bölgemiz pandeminin sebep olduğu olumsuz ekonomik atmosferden başarıyla çıkmıştır. Geçtiğimiz aylarda ifade ettiğimiz gibi Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları salgınla verdiğimiz ekonomik mücadelede kritik bir önemdeydi. Ve rakamlar gösteriyor ki Güneydoğu Anadolu Bölgesi bu zor dönemden güçlenerek çıkmıştır. Eylül ayında Gaziantep tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını, bölgemiz ise tüm zamanların en yüksek Eylül ayı ihracatını gerçekleştirmiştir. İhracat gerçekleştirilen ülke sayısı bakımından hem Gaziantep hem de GAİB tüm zamanlarda en yüksek ayına ulaşmıştır. Ayrıca Eylül 2020’de Birliklerimizden 98 firma bu zor koşullarda ilk defa ihracat yapmıştır. Geçtiğimiz ay ihracat aktif olarak ihracat gerçekleştiren ihracatçı sayısı bakımından da hem Bölgemiz hem de Gaziantep tüm zamanların en yüksek ayına ulaşmıştır. Bölgemizin en büyük gücü olan ihracatçılarımızı yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan “Yeni Ekonomi Programı” hakkında değerlendirmede bulunan Kileci, “Bakanlığımızın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı ile yeni normale yeni bir adım atıyoruz. Programda ihracata ve istihdama yoğunlaşılacağı, e-ihracatın artırılması yönünde politikalar izleneceği, kaynakların eğitim, ar-ge ve yeni OSB yatırım alanlarına kanalize edileceği belirtiliyor. Bu ve daha birçok önemli adım ihracatımıza yapacağı katkı bakımından bizlere umut verdi. Ülke ve bölge ekonomimize hayırlı olmasını diliyor, çalışmada emeği olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

EN FAZLA İHRACAT ORTADOĞU ÜLKELERİNE

GAİB Koordinatör Başkanı Kileci bölge ihracatında Ortadoğu ülkelerinin yüzde 40,8 payla ilk sırada yer aldığını ifade ederken, AB ülkelerinin yüzde 19,6 payla ikinci ve Afrika ülkelerinin de yüzde 15,2 payla üçüncü sırada yer aldığını sözlerine ekledi. Ocak-Eylül 2020 döneminde 191 ülkeye ihracat gerçekleştirme başarısı gösterdiklerine dikkati çeken Kileci, “Eylül ayında ihracat gerçekleştirilen ülke sayısı bakımından hem Gaziantep (176 ülke) hem de GAİB (175 ülke) tüm zamanların en yüksek ayına ulaşmıştır. Bu ülkelerden Irak, ABD, İngiltere, Suriye, Suudi Arabistan, Almanya, İtalya, İsrail, Libya, ve İran bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Ayrıca makine halıları, pastacılık ürünleri, kumaşlar, plastikler ve mamulleri, iplikler, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, ağaç ve orman ürünleri, dış giyim ile demir-çelik mamulleri bölgemizden en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler olmuştur” ifadelerini aktardı.

2020 yılı Eylül ayında GAİB'e bağlı illerden yapılan ihracata bakıldığı zaman ise Mardin'den 90,6 milyon dolar, Kahramanmaraş'tan 78,6 milyon dolar, Malatya'dan 28,4 milyon dolar, Diyarbakır'dan 16 milyon dolar, Şanlıurfa'dan 10,5 milyon dolar, Adıyaman'dan 10,1 milyon dolar, Kilis'ten 5 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiği açıklandı. (İHA)