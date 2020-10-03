Busabah Malatya Busabah Malatya
03 Eki 2020 - 15:50- Gündem G: 03 Eki 2020 - 13:54

Malatya 4. Sırada

2020 yılı Eylül ayında GAİB'e bağlı illerden yapılan ihracata bakıldığı zaman Gaziantep’ten 5 milyar 539 milyon 822 bin dolarlık ihracat yapıldı. Ayrıca Mardin'den 90,6 milyon dolar, Kahramanmaraş'tan 78,6 milyon dolar, Malatya'dan 28,4 milyon dolar, Diyarbakır'dan 16 milyon dolar, Şanlıurfa'dan 10,5 milyon dolar, Adıyaman'dan 10,1 milyon dolar, Kilis'ten 5 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiği açıklandı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Eylül 2020 ihracat rakamlarını değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, ihracatta hızlı toparlanmanın devam ettiğini, 2020 yılsonu hedeflerine ulaşmak için bütün sektör ihracatçılarının var güçleriyle çalışmaya devam ettiğini ifade etti. Başkan Kileci yaptığı değerlendirmede, Eylül 2020’de Güneydoğu Anadolu Bölgesinden yüzde 11,7’lik artışla 898 milyon 817 bin dolarlık bir ihracat gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK EYLÜL AYI İHRACATI

GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci Eylül 2020 ihracat rakamları hakkında yaptığı değerlendirmede, “Eylül 2020 ihracat verileri gösteriyor ki bölgemiz pandeminin sebep olduğu olumsuz ekonomik atmosferden başarıyla çıkmıştır. Geçtiğimiz aylarda ifade ettiğimiz gibi Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları salgınla verdiğimiz ekonomik mücadelede kritik bir önemdeydi. Ve rakamlar gösteriyor ki Güneydoğu Anadolu Bölgesi bu zor dönemden güçlenerek çıkmıştır. Eylül ayında Gaziantep tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını, bölgemiz ise tüm zamanların en yüksek Eylül ayı ihracatını gerçekleştirmiştir. İhracat gerçekleştirilen ülke sayısı bakımından hem Gaziantep hem de GAİB tüm zamanlarda en yüksek ayına ulaşmıştır. Ayrıca Eylül 2020’de Birliklerimizden 98 firma bu zor koşullarda ilk defa ihracat yapmıştır. Geçtiğimiz ay ihracat aktif olarak ihracat gerçekleştiren ihracatçı sayısı bakımından da hem Bölgemiz hem de Gaziantep tüm zamanların en yüksek ayına ulaşmıştır. Bölgemizin en büyük gücü olan ihracatçılarımızı yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan “Yeni Ekonomi Programı” hakkında değerlendirmede bulunan Kileci, “Bakanlığımızın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı ile yeni normale yeni bir adım atıyoruz. Programda ihracata ve istihdama yoğunlaşılacağı, e-ihracatın artırılması yönünde politikalar izleneceği, kaynakların eğitim, ar-ge ve yeni OSB yatırım alanlarına kanalize edileceği belirtiliyor. Bu ve daha birçok önemli adım ihracatımıza yapacağı katkı bakımından bizlere umut verdi. Ülke ve bölge ekonomimize hayırlı olmasını diliyor, çalışmada emeği olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

EN FAZLA İHRACAT ORTADOĞU ÜLKELERİNE

GAİB Koordinatör Başkanı Kileci bölge ihracatında Ortadoğu ülkelerinin yüzde 40,8 payla ilk sırada yer aldığını ifade ederken, AB ülkelerinin yüzde 19,6 payla ikinci ve Afrika ülkelerinin de yüzde 15,2 payla üçüncü sırada yer aldığını sözlerine ekledi. Ocak-Eylül 2020 döneminde 191 ülkeye ihracat gerçekleştirme başarısı gösterdiklerine dikkati çeken Kileci, “Eylül ayında ihracat gerçekleştirilen ülke sayısı bakımından hem Gaziantep (176 ülke) hem de GAİB (175 ülke) tüm zamanların en yüksek ayına ulaşmıştır. Bu ülkelerden Irak, ABD, İngiltere, Suriye, Suudi Arabistan, Almanya, İtalya, İsrail, Libya, ve İran bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Ayrıca makine halıları, pastacılık ürünleri, kumaşlar, plastikler ve mamulleri, iplikler, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, ağaç ve orman ürünleri, dış giyim ile demir-çelik mamulleri bölgemizden en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler olmuştur” ifadelerini aktardı.

2020 yılı Eylül ayında GAİB'e bağlı illerden yapılan ihracata bakıldığı zaman ise Mardin'den 90,6 milyon dolar, Kahramanmaraş'tan 78,6 milyon dolar, Malatya'dan 28,4 milyon dolar, Diyarbakır'dan 16 milyon dolar, Şanlıurfa'dan 10,5 milyon dolar, Adıyaman'dan 10,1 milyon dolar, Kilis'ten 5 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiği açıklandı. (İHA)

# malatya, hazine ve maliye bakanlığı, güneydoğu anadolu bölgesi, Fikret Kileci, GAİB, Yeni Ekonomi Programı

03 Eki 2020 - 15:50 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Ne Kadar Gurur Duysak Az! mask
Ne Kadar Gurur Duysak Az!
Bingöl’den Sağlık Çalışanlarına Destek Çağrısı mask
Bingöl’den Sağlık Çalışanlarına Destek Çağrısı
Malatya Geleceğe Hazırlanıyor mask
Malatya Geleceğe Hazırlanıyor
Ercan’da Baro Başkanı Adayı mask
Ercan’da Baro Başkanı Adayı
Depremden Sonra Korkarak Yaşıyorlar mask
Depremden Sonra Korkarak Yaşıyorlar
Malatya’dan Azerbaycan’a Tam Destek mask
Malatya’dan Azerbaycan’a Tam Destek
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Savunmaya İtalya’dan Takviye Yolda mask
Savunmaya İtalya’dan Takviye Yolda
Keskin’den Camiaya Ültimatom! mask
Keskin’den Camiaya Ültimatom!
Murat Akça’nın Hatalarını Durduramayan Yönetim Bir Stoper Daha Aldı mask
Murat Akça’nın Hatalarını Durduramayan Yönetim Bir Stoper Daha Aldı
Emre’den Kral Başlangıç mask
Emre’den Kral Başlangıç
Otobüs Seferinden Esrar Çıktı mask
Otobüs Seferinden Esrar Çıktı
Forma Savaşı Başladı mask
Forma Savaşı Başladı

GALERİ

Kayısı Diyarında Patates Hasadı Başladı mask
Kayısı Diyarında Patates Hasadı Başladı
Malatya’da Zincirleme Kaza mask
Malatya’da Zincirleme Kaza
Malatya’da Otobüste Ayakta Yolcu Taşımama Tartışması mask
Malatya’da Otobüste Ayakta Yolcu Taşımama Tartışması
Engellilerin Adını Kullanarak Yardım Toplayanlar Hakkında Suç Duyurusu mask
Engellilerin Adını Kullanarak Yardım Toplayanlar Hakkında Suç Duyurusu
Malatya'da Silahlı Kavga mask
Malatya'da Silahlı Kavga
Deprem Konutlarında Son Durum mask
Deprem Konutlarında Son Durum
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL