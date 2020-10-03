03 Eki 2020 - 15:10- Siyaset

O Mahalle 2 Bin 251 Konutla Yenileniyor

24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, binlerce yapı ise ağır hasar gördü. Meydana gelen depremde en fazla zarar gören mahallelerden biri de Abdullahpaşa oldu. Bir yandan yapımların hızla yükseldiği mahallede bir yandan da ağır hasar alan yapıların yıkımı devam ediyor. TOKİ koordinesinde etaplar halinde 2 bin 251 konutun yapılacağı mahallede konutların Şubat ayında teslim edilmesi için şantiyelerde çalışmalar aralıksız sürüyor.