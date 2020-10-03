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03 Eki 2020 - 15:10- Siyaset G: 03 Eki 2020 - 13:36

O Mahalle 2 Bin 251 Konutla Yenileniyor

24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, binlerce yapı ise ağır hasar gördü. Meydana gelen depremde en fazla zarar gören mahallelerden biri de Abdullahpaşa oldu. Bir yandan yapımların hızla yükseldiği mahallede bir yandan da ağır hasar alan yapıların yıkımı devam ediyor. TOKİ koordinesinde etaplar halinde 2 bin 251 konutun yapılacağı mahallede konutların Şubat ayında teslim edilmesi için şantiyelerde çalışmalar aralıksız sürüyor.
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Mahalle Muhtarı Yavuz Köse, şu ana kadar 2 bin 251 konutun ihalesinin yapılarak inşaat çalışmalarının başladığını aktarırken, bu sayının aratacağını gördüklerini, mahallenin yenilenerek genişleyeceğini kaydetti.

"ÇOK DAHA DAYANIKLI VE LÜKS KONUTLAR YAPILIYOR"

Abdullahpaşa Mahallesi'nde 2. Etap 977 konut 100 adet dükkan projesinde şantiye şefi Orhan Koyuncu,

Yaklaşık bin 200 kişi 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Projenin süresi 8 ay. 8 ay gibi kısa sürede hızlı bir şekilde dışarıda kalan vatandaşlar için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Daireler 3+1 yapılıyor. Brüt 130 metrekare civarı. 19 Şubat bizim proje bitim tarihimiz inşallah o zamana kadar teslim edeceğiz. Mahalle geneli 2 bin 200 konut yapılıyor. Şu an en önde giden proje burası kış çok çetin geçmezse 19 Şubat'ta halkımızı buraya taşımış olacağız. Mahallede aynı zamanda yıkım çalışmaları da devam ediyor. Daha taşınmayan vatandaşlarımıza verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz ama emin olsunlar ki burada çok daha dayanıklı, sağlam ve lüks konutlar yapılıyor. Birinci sınıf işçilik ve malzeme kullanılarak yapımlar devam ediyor. Biz 977 konut yapıyoruz. Şu an kaba imalat olarak yüzde 60 civarındayız. Genel olarak ise yüzde 25 civarındayız. 2 ay gibi kısa bir sürede bu rakamlara ulaştık. 19 Şubat'ta tamamını bitirip teslim edeceğiz.

diye konuştu.



"EN BÜYÜK HASARI ALAN MAHALLELERDEN BİR TANESİ OLDUK"

Depremi anımsatan Abdullahpaşa Mahallesi Muhtarı Yavuz Köse ise

Depremden dolayı Sürsürü ve Mustafapaşa Mahallesinde çöken binalar oldu. Tabi onlardan sonra mahallemizde çökme olmamasına rağmen en büyük hasarı alan mahallelerden bir tanesi olduk. Bu mahallelerde hasar durumunda sonra bir bölgemiz riskli alan ilan edildi ve kentsel dönüşüm çalışmaları oldu. Burada 1’nci, 2’nci 3’ncü ve 4’üncü etap şeklinde TOKİ tarafından ihaleler gerçekleştirilerek evlerin yapımına başlandı. Allah devletimize zeval vermesin. 1 yıl olmadan vatandaşlar evlerine sağ salim şekilde tekrar kavuşacaklar. Şu anda toplam ihaleye baktığımız zaman 2 bin 251 konutun yapıldığını görüyoruz. Tabi şuana kadar bunun da artacağını görüyoruz. Gün geçtikçe evde sayılar artıyor.

ifadelerini kullandı.


"MAHALLEMİZ YENİLENİYOR"

Mahallede ağır hasarlı olmayıp dönüşüm içinde bulunan binaların yıkımlarının de gerçekleştiğini dile getiren Köse,

Şu anda 30-35 binanın yıkımı var halen daha da devam edecek. Henüz müstakil evlerimizde yıkımlar gerçekleşmedi. Mahallemiz yenileniyor. Elazığ’ın en büyük mahallelerinden bir tanesiyiz daha da büyük olacak. Artık yeni bir yerleşim alanına geçiyoruz. Cumhurbaşkanımız hak sahipliğinde ağır hasar evi olup evlerin fiyatları da açıklandı köy fiyatları da açıklandı. Köy fiyatlarında vatandaşlarımız fiyatın biraz çok olduğunu söylüyorlar ama deprem konut fiyatlarından memnun.

diyerek sözlerini tamamladı. (İHA)

# Yavuz Köse, Abdullahpaşa, elazığ, toki, Orhan Koyuncu, Abdullahpaşa Mahallesi, deprem

03 Eki 2020 - 15:10 Malatya- Siyaset

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