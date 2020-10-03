Monilya Çilesi Meclis Gündeminde

Kayısı üreticilerinin monilyadan kaynaklı sıkıntılarını mart ayından beri dile getiren ve çözümü için girişimlerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yaşanılan gelişmeler üzerine bir kez daha Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından cevaplandırılmak üzere TBMM’ye bir soru önergesi verdi.

“ÜRETİCİ DİNLENMEDİ, DİLEKÇELER ALINMADI, HASAR TESPİTİ YAPILMADI”

Monilya hastalığı ile ilgili Malatya’ya gönderilen 10 milyon liranın dağıtımında yaşanılan sıkıntıların kamuoyunda eleştirilmeye devam ettiğini belirten Ağbaba, üreticilerin sorunlarının ilgililer tarafından dinlenmediği, dilekçelerinin işleme konulmadığı, yeterli ve gerçekçi bir hasar tespiti yapılmadığı ve gönderilen paranın Malatyalı üreticiler arasında ayrım yapılarak dağıtıldığı iddialarından hareketle, Malatyalı üreticilerin monilyadan kaynaklı zararlarının karşılanması için kapsamlı ve objektif bir çalışma daha yapılması gerektiğini söyledi.

“YÜZDE 1-2 HASAR VAR DEDİLER, ÜRETİCİYİ MAĞDUR ETTİLER”

Malatyalı kayısı üreticileri her yıl farklı bir tabii afet nedeniyle ürünlerini kaybettiğini belirten CHP’li Ağbaba,

Üreticiler ürünlerini hastalıklardan korumak için çeşitli tarım ilaçları kullanmaktadır. Bu ilaçlardan biri de monilya hastalığından korunmak için atılmaktadır. Malatyalı üreticiler kayısı ağaçlarını ilaçlamalarına rağmen Mart ayındaki yağan yoğun yağmurdan dolayı çiçekler kurumuş, monilyadan dolayı ağaçlarda tek bir meyve kalmamıştır. Üreticiler tarafından zararlarının karşılanması istenmiş, hasar tespiti için il ve ilçe tarım müdürlüklerine başvurular yapılmıştır. Ancak Malatya İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü tarafından -çok kısa süre içerisinde yapıldığı için eleştirilere de sebep olan- hasar tespit çalışmaları sonucunda ‘Akçadağ, Yeşilyurt, Yazıhan, Battalgazi ve Kale ilçelerinde çiçek monilyası hastalığına yakalanan bahçelerin oranının yüzde 1-2 civarında’ olduğu açıklanmıştır.

ifadelerini kullandı.

Malatyalı üreticiler tarafından ağaçlarında ürün kalmadığı zararın yüzde 100 olduğu belirtilmesine rağmen yetkililer tarafından zararın yüzde 1-2 civarında olduğunun açıklanması tartışmaları beraberinde getirmiştir.

diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba,

Monilyadan zarar gören üreticilere gönderilen 10 milyon liranın aylarca üreticilere dağıtılmayıp hesapta bekletildiği, gelen paranın kimlere nasıl ve ne kadar dağıtıldığı ise Malatya’da merak edilmektedir. Son günlerde gelen paranın AKP’li siyasiler ve yerel yöneticilerin akrabalarına dağıtıldığı, diğer üreticilere ise hiç para verilmediği en çok dillendirilen konuların başında gelmektedir.

diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından cevaplandırılması istemiyle TBMM Başkanlığına bir de soru önergesi verdi.

Ağbaba, Bakan Pakdemirli’ye şu soruları yöneltti:

1- Malatya ilinde monilyadan kaynaklı zarar gören gerçek üretici sayısı ne kadardır?

2- İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri tarafından monilyadan kaynaklı hasar tespit işleminin 3 gün gibi ‘uygulamada imkansız’ sürede yapıldığı doğru mudur?

3- İl Müdürlüğünün ilçe tarım müdürlüklerine Mayıs ayı içerisinde gönderdiği resmi yazıda 2 gün içinde tespitlerin yapılarak kendilerine bildirilmesini istediği ilçe müdürlüklerinin de masa başında bu işlemi yaptıkları gerçek midir?

4- Malatya’ya gönderilen 10 milyon lira hangi tarihte hesaba geçmiştir? Bu paranın dağıtımına ne zaman başlanmıştır? Dağıtım gecikti ise sebebi nedir? Mağdur üreticilerin yarasını sarmak için ne beklenmiştir?

5- Paranın ne kadarı dağıtılmıştır? Tamamının dağıtılmadığına dair iddialar doğru mudur?

6- Binlerce üretici ‘monilya’dan kaynaklı zararı olduğunu belirtmesine rağmen gönderilen 10 milyon lira devede kulak olarak değerlendirilmektedir. Üreticiler için aynı veya farklı bir kaynaktan yeni bir ödenek gönderilmesi düşünülmekte midir?

7- Belirtilen para kimlere hangi kriterler göz önüne alınarak dağıtılmıştır? Paranın AKP’li siyasilerin akrabalarına dağıtıldığı yönünde ciddi eleştiriler gelmektedir. Malatya’ya gönderilen 10 milyon liralık destek hangi ilçede hangi üreticilere kaçar lira dağıtılmıştır?

8- Bazı ilçelerde 6, bazı ilçelerde 55 bazı ilçelerde ise 550 çiftçi monilya desteği almıştır. Bu tespit neye göre yapılmıştır? Malatya kayısısının 4’te birini üreten Akçadağ ilçesinde 55 çiftçiye ödeme yapılması konunun inandırıcılığının olmadığının ve sağlıklı yapılmadığının ispatı olarak görülmektedir. Bakanlığınız tarafından konuyla ilgili yeni bir inceleme yapılması düşünülmekte midir?

9- Tarım ilçe müdürlüklerinin monilya hastalığından çiftçinin zarar gördüğü ancak destek alamadığı köy muhtarlarına giderek baskıyla ‘ monilya hastalığı köyümüzde görülmemiştir’ şeklinde imzalı dilekçeler aldığı iddiaları doğru mudur?

10- Malatya ilinde en fazla organik tarımın yapıldığı, bu nedenle monilyadan en fazla etkilenen bölge olan Cumhuriyet Örnekköy, Kırlangıç, Oluklu, Gözene, Topraktepe, Sütlüce, İkizce bölgesinde monilya hastalığının çok ciddi zarara yol açtığı belirtilmesine rağmen üreticilerin hasar tespiti yapılması talepleri reddedilmiş, dolayısıyla belirtilen havzada yardım parası alan kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmemiştir.

11- Yeşilyurt ilçesinin 2019 yılı kayısı rekoltesi ne kadardır? 2020 yılı kayısı rekoltesi ne kadardır? Rekoltede meydana gelen düşüş miktarı dertlerini anlatmak için dillerinde tüy biten üreticilerin haklılığını ortaya koymak için yeterli değil midir?

12- Monilyadan kaynaklı yaşanılan tüm bu olumsuzluklar Malatyalı üreticiler arasında ayrım yapıldığı, üreticilerin sorunlarının ilgililer tarafından dinlenmediği, dilekçelerinin işleme konulmadığı, yeterli ve gerçekçi bir hasar tespiti yapılmadığı sonuçlarını ortaya koymaktadır. Bu sorunlar göz önüne alınarak kayısı üreticilerinin monilyadan kaynaklı zararlarının karşılanması için sistemli bir çalışma yapılması düşünülmekte midir? (Bülten)