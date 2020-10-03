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03 Eki 2020 - 13:45- Gündem G: 03 Eki 2020 - 12:41

Eski Başkan Akyüz, Koronaya Yenildi

Hekimhan ilçesi eski belediye başkanı Ali Akyüz, Covid-19 virüsünden vefat etti.
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Hekimhan Belediye Başkanlığı görevini 20 yıl süreyle yapan Ali Akyüz (80), yeni tip koronavirüs ( Covid-19) hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Öte yandan, Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, üniversitenin Battalgazi Kampüsüne Hekimhan’daki Osmanlı eseri Köprülü Mehmet Paşa Camii’nin aynı mimari ve yapısal özelliklerini taşıyan cami yaptıran hayırsever insan Ali Akyüz’ün vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladı. Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut yayınladığı taziye mesajında,

Üniversitemiz Battalgazi yerleşkesine Hekimhan ilçesindeki Osmanlı eseri Köprülü Mehmet Paşa Camii’nin aynı mimari ve yapısal özelliklerini taşıyan Ali Akyüz Camii ile şadırvan yaptıran Hekimhan eski belediye başkanı ve kanaat önderi, hayırsever iş adamı Ali Akyüz’ün, Ali Amcamızın rahatsızlığı nedeniyle vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Üniversitemizin bir ferdini, bir gönüllü destekçisini kaybettik. Ali amcamıza Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Hekimhan halkına başsağlığı diliyorum. Üniversitemize rektör olarak atanıp göreve başladığımda, ‘Ben Rahmetli Özal’ı çok seviyorum. Onun adının taşıdığı üniversitemize, Hekimhan’ımızdaki Köprülü Mehmet Paşa Camii’nin bir benzerini yaptırmak istiyorum’ şeklindeki teklifle gelmişti. Caminin yerinin belirlenmesi ve temelinin atılması, yapılması ile hastalanıp hastaneye kaldırılana kadar üniversitemizde caminin inşaatının her anını takip etmiştir. Üniversite personelimiz sabah mesaiye başladığında Ali amcamızı cami inşaatının başında görüyordu. Vefatı bizleri derinden üzmüştür.

ifadelerine yer verdi.

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03 Eki 2020 - 13:45 Malatya- Gündem

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