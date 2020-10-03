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03 Eki 2020 - 13:30- Gündem G: 03 Eki 2020 - 12:30

Dünyanın Yüzde 60’ı Çevrimiçi

Dünya genelinde 4,5 milyardan fazla kişi internet kullanırken, sosyal medya kullanıcıların 3,8 milyarı aştığı kaydedildi. Böylelikle dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 60’ının çevrimiçi olduğu görüldü.
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Konuya ilişkin derlenen bilgilere göre, bu yıl basında çıkan haber adedi 120 bin 782 olarak görüldü. Sadece mobil internet ile alakalı çıkan haber adetleri incelendiğinde ise bu sayının 813 olduğu kaydedilirken, sosyal medya ile çıkan haber sayısı 152 bin 326 olarak belirlendi. Böylelikle Türkiye’de dijital medya içerisinde en çok sosyal medya platformlarının konuşulduğu gözlendi.

Dünya genelinde 4,5 milyardan fazla kişi internet kullanırken, sosyal medya kullanıcıların 3,8 milyarı aştığı kaydedildi. Böylelikle dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 60’ının çevrimiçi olduğu görüldü. Küresel olarak 5,19 milyardan fazla kişinin ise cep telefonu kullandığı açıklanırken, bu rakamın her yıl arttığı saptandı. İnternet kullanımın yüzde 53,3 ile en çok cep telefonundan yapıldığı kaydedilirken, yüzde 44,0 ile dizüstü ve masaüstü olmak üzere bilgisayarlardan, yüzde 2,7 ile de tabletten olduğu gözlendi. (Haber Merkezi)

# sosyal medya

03 Eki 2020 - 13:30 - Gündem

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