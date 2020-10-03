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03 Eki 2020 - 13:00- Asayiş G: 03 Eki 2020 - 12:17

Polisi Fark Edince…

Malatya’da Asayiş Şube Müdürlüğü ekibini fark edip kaçan bir şahıs müstakil bir evin bahçesine yakalandı. Şahsın yanında bulunan çuval kontrol edildiğinde 1 spiral ve 120 metre inşaat elektrik kablosu bulundu.
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Önceki gün 03.00 sıralarında Üçbağlar Mahallesi Nalbant Sokak üzerinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekibini fark edip kaçan Y.K. isimli şahıs sokak üzerinde müstakil bir evin bahçesine yakalandı.

Şahsın yanında bulunan çuval kontrol edildiğinde 1 spiral ve 120 metre inşaat elektrik kablosu bulundu.

Malzemeler müştekisine teslim edildi, şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. (Haber Merkezi)

# asayiş Şube müdürlüğü, malatya, Üçbağlar Mahalles, Nalbant Sokak, hırsızlık

03 Eki 2020 - 13:00 Malatya- Asayiş

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