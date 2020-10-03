03 Eki 2020 - 13:00- Asayiş

Polisi Fark Edince…

Malatya’da Asayiş Şube Müdürlüğü ekibini fark edip kaçan bir şahıs müstakil bir evin bahçesine yakalandı. Şahsın yanında bulunan çuval kontrol edildiğinde 1 spiral ve 120 metre inşaat elektrik kablosu bulundu.