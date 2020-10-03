Su Ürünleri Satanlara Sıkı Takip

Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, su ürünleri satış yerleri, su ürünleri av malzemeleri satış yerleri, nakil güzergâhları, barajda teknelerin karaya çıkış noktalarında denetim ve kontroller yaptı.
Kontrollere, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Abdullah Çelik, İl ve İlçe Müdürlüklerinden su ürünleri teknik personelleri katıldı.
Yapılan kontrollerde, 2 adet nakil vasıtası, 2 adet karaya çıkış noktası, 25 balıkçı teknesi, 5 av malzemeleri satış merkezi, 35 adet perakende satış yeri denetlendi.
Denetimlerde balıkların yasal avlanma boyu, avlanılması yasak olan türler, av araçları ve ruhsat kontrolleri yapıldı. Bu denetimler sonucunda; 169 adet tırıvırı-paraşüt olarak adlandırılan yasak av malzemesi ele geçirilmiş olup, 1 işyerine bin 700 TL idari para cezası uygulandı.
Konu ile ilgili açıklama yapan Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Abdullah Çelik, balık neslinin devam edebilmesi ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için kontrollerin yıl boyu aralıksız yapıldığını ifade edip, usulsüz avcılık ve satışlarda gerekli yasal işlemin uygulandığı belirtti. (İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.