9 Bin Fedakâr Savaşçı

Malatya’da vaka sayılarının tırmanışa geçmesi hem vatandaşı hem de sağlık personellerini tedirgin ediyor. Özellikle son iki ayda artan vaka sayıları bir panik ortamı oluşturuyor. BUSABAH gazetesine konuşan Malatya İl Sağlık Müdürü Recep Bentli’den beklenen haber gelse de durum hala ciddiyetini koruyor. Salgın çalışmaları kapsamında sağlık personelleri ve emniyet güçleri tüm hızıyla görevlerini ifa etmeye devam ediyor.

Son iki hafta içerisinde vaka sayılarında ve yoğun bakımdaki yatakların doluluk oranlarında belli bir azalma olduğunu belirten Malatya İl Sağlık Müdürü Recep Bentli,

Son iki haftadır vaka sayımız stabil hale geldi. Gerçekten iki hafta öncesine kadar sürekli bir artış halindeydi. Ama Allah’a çok şükür son iki haftadır, rakamlarımız sabit seyrediyor. Tabii bu hastane kısmına da yansıdı. Vakalar yükseliş trendindeyken çok ciddi bir yatak doluluk oranımız olmadı. Özellikle servislerde ama yoğun bakım doluluk oranlarımız yüzde 80’lere kadar çıkı. Şu anda covid yoğun bakımlarımızın doluluk oranı yüzde 69’larda.

dedi.

9 BİN SAĞLIK PERSONELİMİZ SALGINLA MÜCADELE EDİYOR

Koronavirüs salgını mücadelesi kapsamında Malatya’da kaç tane sağlık personelinin çalıştığının bilgisini veren Sağlık İl Müdürü Bentli,

Şu anda ilimizde hem özel sağlık hizmeti veren hastaneler hem üniversiteler hem de kamuda çalışan tüm sağlık personelimizin sayısı yaklaşık olarak 9 bin… 9 bin sağlık personelimiz salgınla mücadele durumunda diyebiliriz. Sadece salgınla uğraşan yoğun bakım ve servislerdeki hekim ve hemşire, hasta bakıcı diğer sağlık personeli dışında bizim en fazla en yoğun çalışan bir filyasyon grubumuz var. Sayın Bakanımızın sürekli bahsettiği filyasyon süreleri, temaslıya ulaşma süresi şu anda salgını kontrol altına almanın en önemli kriterlerinden biri de için bu sürelerin kısa tutulmasıdır. İlimizde de vaka sayıları arttığı zaman bu filyasyon ekip sayılarını artırdık. Şu anda tam olarak 200 tane ekibimiz var. Her ekipte şoförle birlikte 3 kişi çalışmaktadır. Yaklaşık 600 kişi pozitif çıkan bir ailenin, bir ferdin ailesine hemen en hızlı bir şekilde ulaşılmaya çalışılıyor. Bunların ilaçlarını bırakıyor. Evdeki temaslı ve semptomlu olanları veya semptomsuz olup kronik bir rahatsızlığı olan varsa, risk grubundaysa bunların hepsinden aynı gün numune alınıyor. Dediğim gibi yaklaşık 600 kişi bu ekipte çalışıyor. Ve şu an için yaklaşık 100 aracımız var. Bu araçların büyük bir çoğunluğunu sağ osun Sayın Valimizin talimatlarıyla valilik bize kiralayıp verdi. Çünkü kendi araçlarımız yetecek düzeyde değildi. Sadece Battalgazi ve Yeşilyurt bölgelerimizdeki araç sayımız yaklaşık olarak 80 tane bu 80 araçla ve toplam 150 ekip yani 450 kişi pozitif vaka çıkar çıkmaz hastanın ismi sisteme düşer düşmez ilçe merkezlerimizde komuta ekibimiz var hastanın ismi komuta ekiplerine veriliyor. Ekip gidiyor, hastanın her iki ilacı veriliyor ve sürüntü ekibi semptomlu temaslılardan ya da kronik rahatsızlığı olan yaşlı ve risk grubunda olan semptomsuz kişilerden sürüntü alarak aynı gün sonucunu çıkarmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda yoğun bakımlarımızda da 77 ekibimiz çalışıyor. Tabii ki yine vardiya şeklinde çalışıyorlar.

söylemlerine yer verdi.

“VAKA SAYIMIZ STABİL HALE GELDİ”

Vatandaşın takip ettiği konular arasında günlük vaka sayıları da yer alıyor. Malatya’daki vaka sayılarına değinen Bentli,

Son iki haftadır vaka sayımız stabil hale geldi. Gerçekten iki hafta öncesine kadar sürekli bir artış halindeydi. Ama Allah’a çok şükür son iki haftadır, rakamlarımız stabil seyrediyor. Tabii bu hastane kısmına da yansıdı. Vakalar yükseliş trendindeyken çok ciddi bir yatak doluluk oranımız olmadı. Özellikle servislerde ama yoğun bakım doluluk oranlarımız yüzde 80’lere kadar çıkı. Şu anda Covid yoğun bakımlarımızın doluluk oranı yüzde 69’larda. Covid dışı yoğun bakımlarımızın doluluk oranı ise yüzde 40’larda. Servislerde şimdiye kadar hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Yüzde 50’nın altında bir servis doluluk oranımız var.

diye konuştu.

“BU HASTALIK KESİNLİKLE BİTMEDİ”

Sürekli tekrar edilen maske, mesafe ve temizlik kuralını vurgulamamız gerekiyor. Vaka sayımız stabil hale geldi dedim ama lütfen kimse yanlış anlamasın, bu hastalık kesinlikle bitmedi.

kelimelerine yer veren Bentli, sözlerine şöyle devam etti:

Ta ki bir aşı bulunana kadar ya da çok etkili bir antiviral ilaç bulunana kadar bu hastalık devam edecek. O yüzden bir hiçbir şekilde rehavete kapılmadan bu üç altın kuralı uygularsak kesinlikle bulaşın olmadığını göreceğiz. Hasta olmayacağımızı göreceğiz. Çünkü en basiti bir infiranze aşısı ölümü yüzde 97-98 engelliyor, hastalığı yüzde 60-65 engelliyor ama mesafe ve maske kuralına uyarsak, biz yüzde 95’in üzerinde bir koruma sağlıyoruz. Tabii ki maskeyle yaşamak belki zor geliyor. Ama gerçekten insanımız maske kullanmaya alıştı toplumda bunu görüyoruz. Şu anda maske takma oranı yüzde 95’in üzerinde maske ve mesafe kuralına dikkat ettikçe bizim bu hastalıktan korkmamızı gerektirecek bir durum yok. Ama en küçük bir boşluk maalesef affedilmiyor bu hastalıkta, hemen artış gösterebiliyor.