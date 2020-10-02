Yeni sezon hazırlıkları başladığında kamplar dahil yeni transferlerin büyük çoğunluğuyla çalışma fırsatı olmayan Hamza Hamzaoğlu, son takviyelerle rahat bir nefes aldı. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, yeni transferler Semih Kaya ile Wallace'ı en kısa sürede takıma adapte etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Bu hafta oynayacakları Antalyaspor maçında her iki oyuncuya da süre verme niyetinde olan Hamzaoğlu, ilerleyen haftalar için tüm oyuncuları fiziksel anlamda form tutturarak ideal ilk 11’i ona göre belirlemek istiyor. Hücum hattında Tetteh, Adem, Gueva, Umut, Fofana, Lukoki isimleri arasından güçlü bir forvet hattı sağlamak isteyen Hamzaoğlu, defans kurgusunda ise aynı rekabeti Wallece, Semih, Hadebe ve Murat Akça arasında yaşatacak. Takımdaki rekabetçi ortamın her mevkide total performansı yukarı çekmesi için uğraşan deneyimli teknik adam bunun yanında Antalya maçında oyuncularından galibiyet bekliyor.
02 Eki 2020 - 16:30- Spor
Forma Savaşı Başladı
Yeni Malatyaspor’da savunmaya yapılan takviyelerin takımdaki form seviyelerini yukarı çekmesi bekleniyor. Hücum hattında yeni transferlerle birlikte forma rekabeti kızışırken, defans kurgusunda da Semih ve Wallace’nin takıma katılmış olması, yeni bir forma savaşını başlatmış olacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.