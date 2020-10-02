Forma Savaşı Başladı

Yeni sezon hazırlıkları başladığında kamplar dahil yeni transferlerin büyük çoğunluğuyla çalışma fırsatı olmayan Hamza Hamzaoğlu, son takviyelerle rahat bir nefes aldı. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, yeni transferler Semih Kaya ile Wallace'ı en kısa sürede takıma adapte etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Bu hafta oynayacakları Antalyaspor maçında her iki oyuncuya da süre verme niyetinde olan Hamzaoğlu, ilerleyen haftalar için tüm oyuncuları fiziksel anlamda form tutturarak ideal ilk 11’i ona göre belirlemek istiyor. Hücum hattında Tetteh, Adem, Gueva, Umut, Fofana, Lukoki isimleri arasından güçlü bir forvet hattı sağlamak isteyen Hamzaoğlu, defans kurgusunda ise aynı rekabeti Wallece, Semih, Hadebe ve Murat Akça arasında yaşatacak. Takımdaki rekabetçi ortamın her mevkide total performansı yukarı çekmesi için uğraşan deneyimli teknik adam bunun yanında Antalya maçında oyuncularından galibiyet bekliyor.