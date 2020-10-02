Busabah Malatya Busabah Malatya
02 Eki 2020 - 16:15- Spor

Murat Akça’nın Hatalarını Durduramayan Yönetim Bir Stoper Daha Aldı

Lazio’lu stoperle 3 yıllık imza!
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Defans hattında yapılan hatalarla 3 maçta 7 gol yiyen Yeni Malatyaspor, Lazio forması giyen stoper Wallace Fortuna dos Santos ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

  Yeni Malatyaspor, 26 yaşındaki Brezilyalı stoper Wallace ile 2+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Türkiye'ye gelen ve sağlık kontrollerinden geçen Wallece daha sonra kendisini sarı-kırmızılı yapan sözleşmeye imza attı. Başkan Adil Gevrek’in katılımı ile İstanbul'da gerçekleşen imza töreninde sarı-kırmızılı formayı giyen Wallece’nin Malatya’ya gelerek takımla birlikte çalışmalara katılacağı öğrenildi. Transferle ilgili kulübün resmi sosyal medya hesabından da yapılan açıklamada,

Kulübümüz, profesyonel futbolcu Wallace Fortuna dos Santos'un bonservisi ile transferi konusunda Lazio Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüz ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Wallace Fortuna dos Santos'a hoş geldin diyor, asil formamızla başarılar diliyoruz.

ifadelerine yer verildi. Futbola Cruzeiro'da başlayan Wallace, Lazio, Braga, Monaco’da forma giydi.(HABER MERKEZİ)

# yeni malatyaspor, Lazio, Wallace Fortuna dos Santos, adil gevrek

02 Eki 2020 - 16:15 Malatya- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Emre’den Kral Başlangıç mask
Emre’den Kral Başlangıç
Savunmaya İtalya’dan Takviye Yolda mask
Savunmaya İtalya’dan Takviye Yolda
Malatya'ya Kaya Gibi Stoper! mask
Malatya'ya Kaya Gibi Stoper!
Gözler Transfere Çevrildi mask
Gözler Transfere Çevrildi
İş Adamı Teoman Mutlu’dan Gevrek’e Sert Sözler: “Ben Utanıyorum Sen Nasıl Utanmıyorsun” mask
İş Adamı Teoman Mutlu’dan Gevrek’e Sert Sözler: “Ben Utanıyorum Sen Nasıl Utanmıyorsun”
Y. Malatyaspor Divan Krl. Bşk. Yrd. Prof. Dr. Özgür Aydın’dan Adil Gevrek’e Çağrı: “Kongre Kararı Al” mask
Y. Malatyaspor Divan Krl. Bşk. Yrd. Prof. Dr. Özgür Aydın’dan Adil Gevrek’e Çağrı: “Kongre Kararı Al”
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Y. Malatyaspor Divan Krl. Bşk. Yrd. Prof. Dr. Özgür Aydın’dan Adil Gevrek’e Çağrı: “Kongre Kararı Al” mask
Y. Malatyaspor Divan Krl. Bşk. Yrd. Prof. Dr. Özgür Aydın’dan Adil Gevrek’e Çağrı: “Kongre Kararı Al”
İş Adamı Teoman Mutlu’dan Gevrek’e Sert Sözler: “Ben Utanıyorum Sen Nasıl Utanmıyorsun” mask
İş Adamı Teoman Mutlu’dan Gevrek’e Sert Sözler: “Ben Utanıyorum Sen Nasıl Utanmıyorsun”
Savunmaya İtalya’dan Takviye Yolda mask
Savunmaya İtalya’dan Takviye Yolda
Gözler Transfere Çevrildi mask
Gözler Transfere Çevrildi
Kriz Tatlıya Bağlandı mask
Kriz Tatlıya Bağlandı
Otobüs Seferinden Esrar Çıktı mask
Otobüs Seferinden Esrar Çıktı

GALERİ

Malatya’da Otobüste Ayakta Yolcu Taşımama Tartışması mask
Malatya’da Otobüste Ayakta Yolcu Taşımama Tartışması
Engellilerin Adını Kullanarak Yardım Toplayanlar Hakkında Suç Duyurusu mask
Engellilerin Adını Kullanarak Yardım Toplayanlar Hakkında Suç Duyurusu
Malatya'da Silahlı Kavga mask
Malatya'da Silahlı Kavga
Deprem Konutlarında Son Durum mask
Deprem Konutlarında Son Durum
Alt Geçitte Trafik Kazası mask
Alt Geçitte Trafik Kazası
Malatya'da Silahlı Saldırı mask
Malatya'da Silahlı Saldırı
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL