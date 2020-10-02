Guilherme Göztepe’ye Gitti!

Yeni Malatyaspor taraftarının ilk günden itibaren belki takıma geri döner diye beklediği Guilherme Trabzonspor’dan ayrıldıktan sonra Göztepe’nin yolunu tuttu. Sarı kırmızılılar, son olarak Trabzonspor’da forma giyen Brezilyalı futbolcu Guilherme’yi 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Trabzonspor'dan ayrılan Brezilyalı oyuncu Guilherme, Göztepe ile resmi sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı ekip, Alvarenga'dan Brezilyalı oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiraladı. 2018-2019 sezonunda Yeni Malatyaspor’a transfer olarak Türkiye kariyerine başlayan 29 yaşındaki futbolcu, 2019-2020 sezonu devre arasında ise Trabzonspor forması ile mücadele etmişti.(Haber Merkezi)