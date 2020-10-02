Yeni Malatyaspor taraftarının ilk günden itibaren belki takıma geri döner diye beklediği Guilherme Trabzonspor’dan ayrıldıktan sonra Göztepe’nin yolunu tuttu. Sarı kırmızılılar, son olarak Trabzonspor’da forma giyen Brezilyalı futbolcu Guilherme’yi 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Trabzonspor'dan ayrılan Brezilyalı oyuncu Guilherme, Göztepe ile resmi sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı ekip, Alvarenga'dan Brezilyalı oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiraladı. 2018-2019 sezonunda Yeni Malatyaspor’a transfer olarak Türkiye kariyerine başlayan 29 yaşındaki futbolcu, 2019-2020 sezonu devre arasında ise Trabzonspor forması ile mücadele etmişti.(Haber Merkezi)
02 Eki 2020 - 15:15- Spor
Guilherme Göztepe’ye Gitti!
Yeni Malatyaspor taraftarının ilk günden itibaren belki takıma geri döner diye beklediği Guilherme Trabzonspor’dan ayrıldıktan sonra Göztepe’nin y...
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.