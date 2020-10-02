Taraftarlardan Adil Gevrek’e Ortak Tepki:

Efsane Derebeyleri ve Kaplan 44 Taraftar Dernekleri ortak bir basın toplantısı düzenleyerek, Yeni Malatyaspor Kulübü’nün kötüye gittiğini ve siyasilerin kulüp kapanmadan devreye girmesi gerektiğini belirtti.

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’nde basın açıklamasında bulunan Efsane Derebeyleri ve Kaplan 44 Taraftar Dernekleri siyasilere çağrıda bulundu. Dernek başkanı Emin Ayten tarafından okunan bildiride şu ifadelere yer verildi:

Yeni Malatyaspor’umuz maalesef geçen sezonun ikinci yarısından itibaren almış olduğu başarısız sonuçları bu sezon da almaya devam etmektedir. Yapılan transferlerin ne kadar plansız ve formsuz olduğu alınan kötü sonuçlarla belli olmuştur. Üzülerek görüyoruz ki yine klasik Adil Gevrek senaryosu bu yıl da devam etmektedir. Başkan Gevrek, yapmış olduğu son basın toplantısında artık kulüp olarak şeffaf olunacağını, yapılan transferlere ne kadar ücret verileceğini tüm kamuoyuyla paylaşma sözü vermişti. Ama maalesef görüyoruz ki hatalarından ders çıkaracağını söyleyen Adil Gevrek, bu açıklamalarına kendi bile inanmamıştır. Transferde futbolculara verilen ücretlerin miktarları yine açıklanmamıştır. Bu ekonomik belirsizlik Yeni Malatyaspor’umuzu kapanma noktasına getirmiştir. İşte bu nedenle Sayın vekillerimizi ve belediye başkanlarımızı bir kez daha göreve davet ediyoruz. Kulübün hesaplarının incelenmesi, yapılan usulsüzlüklerin hesabının sorulması ve başarısızlığın faturasının kesilmesini istiyoruz. Şehrimizin seçilmişlerinin en büyük görevi budur.