Keskin’den Camiaya Ültimatom!

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Şevket Keskin, Yeni Malatyaspor’un bir şehir takımı olduğunu, yönetiminin de, hocasının da, futbolcusunun da ve taraftarının da bunun farkında olması gerektiğini kaydetti. Keskin,
Dünya koronavirüs nedeniyle zor bir dönemde geçerken, her alanda olduğu gibi futbol alanında da önemli sıkıntılar yaşandığı bir gerçek. Malatya’mızda futbol konusunda bu dönem çok büyük sıkıntılar yaşadı. Göz bebeğimiz olan, şehrimizin takımı Yeni Malatyaspor’un başarılı olmasını gönülden istiyoruz. Sezon başlamış, yeni bir takım kurulmuştur, artık tartışmalara nokta koyulmalıdır. Gün takımı ve kulübü destekleme günüdür. Yeni Malatysapor bir şehir takımıdır, bir şehir kimliği var. Yönetiminde, hocanın da, futbolcunun da ve taraftarında bunun farkında olması gerekiyor.
diye konuştu. Keskin,
Gün takımı ve yönetimini destekleme günüdür. Ancak; takımın başındaki hocanın da Yeni Malatyaspor’a yakışan disiplini sahaya yansıtmasını bekliyoruz. Disiplinin olmadığı yerde başarı olmaz. Takım biran önce Malatya’yı temsil ettiğinin farkında olmalı ve disiplinini sağlamalı. Antalyaspor karşısında takımımıza gönülden başarılar diliyorum .
dedi. (BÜLTEN)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.