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02 Eki 2020 - 14:15- Yaşam

Azerbaycan’a Tam Destek

Ermenistan milislerine karşı büyük başarılar elde eden Azerbaycan’ı desteklediklerini açıklayan Genç Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Ramazan İlhan, “İki devlet bir millet’ olduğumuz Azerbaycan halkının yanında her fırsatta koşulsuz olarak duracağımızı bütün dünyaya ilan ediyoruz” dedi.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
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Azerbaycan topraklarının yüzde 20’sini işgal eden ve yüz binlerce kişinin mülteci olmasına neden olan Ermenistan’a en büyük darbe yine Azerbaycan’dan geldi. İşgal edilen topraklarını bir bir alan ve Ermenistan’a dünyayı adeta zindan eden Azerbaycan’a destekler açıklanırken, bir destek de Genç Memur-Sen Malatya Şubesi’nden geldi. Başkan yardımcıları Mehmet Açıkgöz, Recep Sacu’nun da yer aldığı basın açıklamasını Genç Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Ramazan İlhan yaptı.

Bütün diplomatik ilişkilerin ötesinde derin bir bağ ile birbirlerine ‘Kardeş’ diyen Türkiye ve Azerbaycan dostluğunun boyutunun telaffuzu ile vaki olduğunu belirten Başkan İlhan,  iki devlet ve tek millet olmanın tarihsel şuurunun gün geçtikçe daha fazla anlam kazandığını ve pekiştiğini söyledi.

ERMENİSTAN TESCİLLİ BİR SALDIRGAN

Azerbaycan’da son zamanlarda yaşanan hadiselerin kamuoyunun malumu olduğunu belirten Başkan İlhan,

Bu kardeşlik hiç şüphesiz tarihte devletlerarasında ortaya konulan en samimi ve en kadim dostluk olarak; diplomasinin ‘devletlerin dostları yoktur, çıkarları vardır’ teamülüne de meydan okumaktadır. Kardeş ülke Azerbaycan’da son zamanlarda yaşanan hadiseler kamuoyunun malumudur. Zira bu hadisenin bugünün meselesi olmadığını ve tarihe geçmiş kara bir leke olarak günümüze kadar geldiğini bütün dünya bilmektedir. Ermenistan otuz sene önce uluslararası hukuku hiçe sayarak, Azerbaycan toprağı olan Karabağ’ı işgal etmiş ve bu işgal esnasında hiçbir ahlaki kural tanımayan saldırganlığı ile adeta bir katliam gerçekleştirmiştir.  Azerbaycan topraklarının neredeyse beşte birini işgal eden ve milyonlarca insanı yurtlarından ederek, başta Hocalı’da yaptığı soykırımı ile insanlık suçu işleyen Ermenistan’ın tescilli bir saldırgan olduğunu biliyoruz.  Ancak ne acıdır ki bütün dünya devletlerinin söz konusu ‘biz’ olunca ortaya koyduğu ‘üç maymun’u oynama tavrı yine değişmemiş ve Azerbaycan’ın haklı mücadelesi her koşulda uluslararası camiada örselenmiştir.

ifadelerini kullandı. 

PROVOKASYONLARINI SÜRDÜRMEYİ DEVAM ETTİ

Azerbaycan’ın yanında olmanın boyunlarının borcu olduğunu kaydeden Başkan İlhan,

Azerbaycan, yaşanan bunca kıyımdan sonra kendi öz toprağını geri almak için her türlü meşru gayreti sarf etmiş olsa da uluslararası camia duyarsız kalmış ve Ermenistan bu durumdan güç alarak şımarık tavrını sürdürerek her koşulda provokasyonlarını sürdürmeyi devam ettirmiştir. 28 Eylül sabahı Ermenistan silahlı güçlerinin yeniden ahlaksızca yaptığı saldırıya meşru müdafaa hakkını kullanan Azerbaycan’ın yanında olmak boynumuzun borcudur. Bir yanda kendi toprakları işgal edilen Kardeş Ülke, diğer yanda ise işgalci konumunda olan bir ülke varken; bizlere de ‘Dünya Beşten Büyüktür’ diyen iradenin arkasında durarak, haklı olan Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında, omuz omuza mücadele vermekten başka seçenek yoktur. Bu saiklerle uluslararası hukukun işletilmesi noktasında; başta Birleşmiş Milletler olmak üzere bütün dünya ülkelerini inisiyatif almaya ve Ermenistan’ın hukuk tanımazlığına karşı tavır almaya davet ediyoruz.

şeklinde konuştu.

ERMENİSTAN ULUSLARARASI HUKUKU HİÇE SAYDI

Ülkemizin Azerbaycan’a verdiği güçlü destek sadece devletlerimiz arasındaki kardeşlik hukuku sebebiyle değildir.

diyen Başkan İlhan, sözlerini şöyle sonlandırdı:

Aynı zamanda otuz senedir Kardeş Azerbaycan’a yapılan haksızlığa ve hukuksuzluğa gösterilen haklı bir tepkidir. Ama bilinmelidir ki Türkiye’nin Azerbaycan’a yardımı ve desteği de ‘her nasıl istiyorlarsa öyle’ olur. Bizler, bugün Ermenistan’ın uluslararası hukuku hiçe sayarak, dost ve kardeş ülke Azerbaycan topraklarına yönelik haksız saldırılarını, insanlık dışı işgallerini protesto etmek, hiçbir şekilde izahı olmayan hukuksuz saldırılar nedeniyle şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimizi anmak ve ne olursa olsun Azerbaycan halkının yanında olduğumuzu açıklamak için buradayız. Tekrar Ermenistan’ın saldırılarında şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor; ‘İki devlet bir millet’ olduğumuz Azerbaycan halkının yanında her fırsatta koşulsuz olarak duracağımızı bütün dünyaya ilan ediyoruz.

# Recep Sacu, Ermenistan, azerbaycan, Genç Memur-Sen Malatya, Genç Memur-Sen, malatya, Ramazan İlhan, Mehmet Açıkgöz

02 Eki 2020 - 14:15 Malatya- Yaşam

Muhabir Mutlu Sarıgül

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