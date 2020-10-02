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02 Eki 2020 - 13:00- Siyaset G: 02 Eki 2020 - 12:44

Muhtarlara Takdir Belgesi Verildi

Yeşilyurt Kaymakamlığı ve Yeşilyurt Belediyesi, ‘Covid-19’ salgını sürecinde Yeşilyurt’ta ki pozitif vaka olan hastaların izolasyon koşullarına uymaları amacıyla oluşturulan Mahalle Denetim Ekiplerinin çalışmalarına destek veren mahalle muhtarlarına özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı takdir belgesi verdi.
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Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda iki gün süren programda mahalle muhtarlarına ‘ Covid-19’ salgını kapsamında alınması gereken tedbirler ve kurallar hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Covid-19 salgını ile etkin ve kararlı bir şekilde mücadele ettiklerini söyleyen Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Mahalle Denetim Ekiplerinin çalışmalarına büyük bir özveriyle katkı sağlayan mahalle muhtarlarına teşekkürlerini sundu.

“HEP BİRLİKTE MÜCADELE EDEREK KORONAVİRÜS SALGININDAN KURTULACAĞIZ”

Gerçekleşen saha çalışmaları neticesinde Yeşilyurt’ta ki vaka sayılarının her geçen gün azaldığına dikkat çeken Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Turgay Gülenç,

24 Ocak Elazığ- Malatya Depremi ve ardından tüm dünyayı olduğu gibi kentimizi de etkisi altına alan pandemi salgını nedeniyle çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi ve sağlık sisteminin kitlenmemesi açısından hep birlikte çalışıyoruz. Mahalle Denetim Ekiplerimizin içerisinde yer alarak çalışmalara büyük bir özveri ve gayretle destek veren tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Yeşilyurt Belediyemizle ortaklaşa düzenlediğimiz ve iki gün süren programlarımızda muhtarlarımızla bir araya gelmekten çok mutlu olduk. Sevinerek te söyleyebilirim ki Malatya’mızda ve Yeşilyurt’umuzda vaka sayıları pik yaptıktan sonra gün geçtikçe azalarak gitmektedir. Sağlık Müdürlüğümüzden aldığımız rakamlar itibariyle bunu müjde olarak paylaşmak isterim. Güzel bir düşüş içerisindeyiz, bunu tabii ki hep beraber ve koordineli çalışmalar neticesinde oluşuyor. İnşallah böyle sürdükçe, kurallara uydukça en alt seviyeye kadar gerileyecektir. Önlemlerimizi ve kontrollü sosyal hayatımızı aynı kararlılık ve ciddiyetle sürdürmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızdan sosyal mesafe, maske ve el temizliğinde hassas davranmaya devam etmelerini önemle rica ediyorum. İlçemizde bu ağır süreci el birliğiyle omuzlanan muhtarımıza takdir belgelerini takdim edeceğiz, çalışmalarınızdan dolayı hepinize teşekkürlerimi sunuyorum.

diye konuştu.

İki gün süren programların bitiminde Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşler Müdürü Ömer Sucu ve Yeşilyurt Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Mustafa Horoz, Yeşilyurt ilçesinin 82 mahallesinde devam eden ‘Covid-19’ ile etkin mücadele çalışmalarına katkı sunan mahalle muhtarlarına takdir belgelerini takdim ettiler.  (Bülten)

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02 Eki 2020 - 13:00 Malatya- Siyaset

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